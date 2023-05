Erdogan u paraqit në selinë e AKP-së, duke kënduar një këngë – VIDEO

Presidenti Erdogan u paraqit në selinë e AKP-së, duke kënduar një këngë. Ai ishte i lumtur.

Ai tha se po kryesonte me një diferencë të qartë në rezultate jozyrtare.

“Numërimi i votave për votat brenda dhe jashtë vendit vazhdon. Presim rezultatet përfundimtare” tha Erdogan.

Can anyone translate for me this song that #Erdogan is signing at #AKP headquarters after the unofficial count was released showing he’s leading with real margin? This footage must become part of the State’s archives. #Turkey decides. #TurkeyElections

pic.twitter.com/e88ZKq3Qg3

— Mohamed Garad (@_MohamedGarad) May 14, 2023