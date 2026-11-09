Erdogan: Vëllazëria Turqi-Azerbajxhan është e palëkundur, përpjekjet për të minuar lidhjet janë të kota

Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan rikonfirmoi sot se vëllazëria e Turqisë me Azerbajxhanin mbetet e palëkundur, duke thënë se përpjekjet për të minuar marrëdhëniet midis dy vendeve do të dështojnë, raporton Anadolu.
Duke folur me gazetarët në kthimin e tij nga Azerbajxhani, Erdogan i përshkroi Turqinë dhe Azerbajxhanin si dy shtete vëllazërore të lidhura nga miqësia, solidariteti dhe historia e përbashkët. Ai hodhi poshtë përpjekjet për të futur përçarje midis Ankarasë dhe Bakusë, duke thënë se askush nuk mund të minojë marrëdhëniet e tyre.
Duke iu referuar vizitës së tij, Erdogan tha se ai përqafoi ngrohtësisht presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev, duke theksuar lidhjet e ngushta midis dy kombeve. Ai tha se ata që kërkojnë të dëmtojnë marrëdhëniet dypalëshe nuk kanë arritur të njohin dashurinë reciproke, lidhjet historike dhe vendosmërinë e popullit turk dhe atij azerbajxhanas.
Erdogan theksoi se përpjekjet për të dobësuar marrëdhëniet midis Ankarasë dhe Bakut nuk do të kenë sukses, duke riafirmuar miqësinë dhe solidaritetin e tyre të qëndrueshëm. Sipas tij, Turqia është gati të presë sërish bisedimet e paqes Rusi-Ukrainë.
Duke iu kthyer luftës Rusi-Ukrainë, Erdogan tha se Turqia po ndjek përpjekje intensive diplomatike për t’i dhënë fund konfliktit. Ai shprehu vlerësimin për përpjekjet e presidentit të SHBA-së, Donald Trump për të arritur paqen, duke thënë se Ankaraja mbështet iniciativat që synojnë t’i japin fund luftës.
Erdogan tha se Turqia është e gatshme të presë përsëri negociatat midis Rusisë dhe Ukrainës në Stamboll. Ai shpreson se përpjekjet diplomatike mund të çojnë në një zgjidhje paqësore të konfliktit.
– Erdogan paralajmëron kundër përtëritjes së sulmeve ndaj Iranit
Lidhur me zhvillimet rajonale, Erdogan tha se Turqia nuk dëshiron të shohë një valë tjetër sulmesh kundër Iranit apo destabilizimin e mëtejshëm të rajonit. Ai theksoi kundërshtimin e Ankarasë ndaj zhvillimeve që mund të shkaktojnë armiqësi të reja dhe të thellojnë paqëndrueshmërinë rajonale.
– COP31 të fokusohet në drejtësinë klimatike, industrializimin e gjelbër
Në Samitin e OKB-së për Klimën COP31, i cili filloi sot në Antalya, Erdogan vuri në dukje rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit dhe veprimit konkret kundër ndryshimit të klimës. “Bota është shtëpia jonë dhe ne nuk kemi të drejtë ta ndotim atë. Në Antalya, ne do të diskutojmë hapat konkretë për të siguruar të ardhmen e përbashkët të njerëzimit”, tha ai.
Erdogan tha se Turqia i kushtoi rëndësi të veçantë drejtësisë klimatike. Ai shtoi se axhenda e samitit përfshin rritjen e ndërgjegjësimit, industrializimin e gjelbër, qytetet reziliente dhe veprimin ndaj klimës.
– Turqia përsërit qëndrimin për Qipron
Në Qipro, Erdogan riafirmoi qëndrimin e Ankarasë se ishulli është shtëpia e dy popujve të veçantë dhe dy shteteve të veçanta. “Pozicioni ynë për Qipron është absolutisht i qartë. Është koha të pranojmë realitetin se ka dy popuj të veçantë dhe dy shtete të veçanta në ishull”, deklaroi ai.