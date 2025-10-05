“Është si një thertore” – dëshmia tronditëse e një mjekeje australiane pas kthimit nga Gaza

Agjencia e lajmeve AFP ka publikuar rrëfimin e një mjekeje australiane, e cila është kthyer mëngjesin e sotëm pas një misioni katërjavor në Rripin e Gazës.
Anestezistja Saya Aziz tha se realiteti në terren është shumë më i tmerrshëm se çdo pamje apo video e transmetuar nga mediat ndërkombëtare.
“Ka gjëra që kamerat nuk i tregojnë – era e gjakut, britmat, dëshpërimi i prindërve që shikonin fëmijët e tyre duke vdekur e duke u përpëlitur nga dhimbjet,” tregoi ajo.
“Të copëtuar, trupa të shkatërruar, koka e gjymtyrë të thyera, gjak kudo… është si një thertore,” shtoi Aziz. “Nuk mund ta imagjinoni dot një skenë të tillë në jetën tuaj.”
Ajo theksoi se më të prekurit janë fëmijët palestinezë.
“Më e vështira është kur duhet të anestezosh fëmijë që janë të pavetëdijshëm, të plagosur e duke gjakosur – duke ditur se asnjë anëtar i familjes së tyre nuk ka mbetur gjallë,” tha mjekja me lot në sy. “Kush do t’u tregojë, kush do të kujdeset për ta?”
Dëshmia e saj vjen mes raporteve gjithnjë e më alarmante për krizën humanitare në Gaza, ku spitalet janë shndërruar në skena tmerri dhe mijëra civilë vazhdojnë të vuajnë pas muajsh bombardimesh të pandërprera. /mesazhi