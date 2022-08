Është zyrtare: Geneva International Motor Show do të zhvillohet në vitin 2022

Organizatorët e Geneva International Motor Show (GIMS) njoftuan se ka hapur regjistrimet e ekspozitave dhe është në rrugën e duhur për të pritur vizitorë në vitin 2022.

Sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, shfaqja do të jetë edicioni i 91-të dhe do të zgjasë nga 19 në 27 shkurt me ditët e shtypit në 17 dhe 18.

“… ne tani zyrtarisht po fillojmë organizimin e GIMS 2022″, ka thënë drejtori ekzekutiv Sandro Mesquita.

“Ekipi im dhe unë mezi po presim të paraqesim konceptin tonë para ekspozuesve dhe më pas para publikut. Ne me të vërtetë shpresojmë që situata shëndetësore dhe rregulloret përkatëse të politikave në lidhje me Covid-19 do të na lejojnë ta sjellim atë në jetë”.

Gjeneva ishte një nga shfaqjet e para të mëdha automobilistike që u anulua në vitin 2020 kur Këshilli Federal Zviceran njoftoi një vendim për të ndaluar të gjitha ngjarjet publike në shkallë të gjerë në fund të shkurtit.

Vendimi, një përgjigje ndaj pandemisë COVID-19, ishte një lajm i keq për ngjarjen, ekspozuesit e së cilës ishin tashmë në procesin e vendosjes për shfaqjen.