Ethet e dengut shkaktojnë vdekjen e 10 refugjatëve Rohingya në kampet e Bangladeshit, përfshirë 6 fëmijë

Të paktën 10 refugjatë Rohingya, përfshirë gjashtë fëmijë, kanë vdekur nga ethet e dengut në kampet në juglindje të Bangladeshit këtë vit, në mes të një rritjeje të rasteve të sëmundjes së transmetuar nga mushkonjat në mbarë vendin, transmeton Anadolu.
Sipas një raporti të Zyrës së Mjekut Civil të Cox’s Bazarit, gjithsej 2.882 raste të etheve të dengut janë zbuluar në kampet Rohingya në Cox’s Bazar nga 1 janari deri më 5 tetor.
Gjashtë nga 10 viktimat ishin fëmijë, ndërsa katër të tjerët ishin të rritur.
Në të gjithë rrethin e Cox’s Bazarit, këtë vit janë regjistruar 5.033 raste të etheve të dengut, ndërsa banorët e kampeve Rohingya përbëjnë më shumë se gjysmën e të infektuarve.
Në 24 orët e fundit, në rrethet janë regjistruar edhe 32 raste të tjera, përfshirë një refugjat Rohingya. 28 pacientë u shtruan në spital, ndërsa 23 u liruan pas trajtimit.
Kampet e mbipopulluara, ku jetojnë më shumë se 1 milion refugjatë Rohingya, përballen rregullisht me shpërthime të dengue gjatë sezonit të musoneve.
Shifrat e fundit vijnë në një kohë kur infeksionet nga ethet e dengut vazhdojnë të rriten në të gjithë Bangladeshin.
Sipas Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve Shëndetësore, nëntë persona të tjerë vdiqën nga sëmundja gjatë 24 orëve deri mëngjesin e sotëm, duke e çuar numrin e përgjithshëm të viktimave në mbarë vendin këtë vit në 271.
Gjatë kësaj periudhe, 1.902 pacientë të tjerë u shtruan në spital.
Që nga 1 janari, në Bangladesh janë regjistruar 88.360 raste të etheve të dengut që kanë kërkuar shtrimin në spital, ndërsa 82.335 pacientë janë shëruar dhe janë liruar nga spitalet, sipas autoriteteve shëndetësore.
Shtatori ishte muaji më vdekjeprurës i vitit deri tani, me 148 viktima të regjistruara.