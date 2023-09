Europol: Pothuajse 70 për qind e grupeve kriminale në BE përdorin pastrim parash

Agjencia e BE-së për Bashkëpunim në Zbatimin e Ligjit (Europol) ka zbuluar se pothuajse 70 për qind e rrjeteve kriminale që veprojnë në BE përdorin forma të pastrimit të parave për të financuar aktivitetet e tyre dhe për të fshehur pasuritë e tyre, transmeton Anadolu.

Raporti i Europol-it tha se bota e ndërlidhur po abuzohet nga kriminelët që kanë krijuar një ekonomi të nëntokës për të mbështetur operacionet e tyre të paligjshme.

Ndër gjetjet kryesore të raportit prej 57-faqesh, Europol tha se mbi 60 për qind e rrjeteve kriminale që veprojnë në BE përdorin metoda korruptive për të arritur qëllimet e tyre të paligjshme.

Raporti theksoi se 80 për qind e rrjeteve kriminale aktive në BE keqpërdorin strukturat legale të biznesit për aktivitete kriminale.

“Krimi i organizuar ka ndërtuar një ekonomi globale paralele rreth pastrimit të parave, transfertave të paligjshme financiare dhe korrupsionit. Me teknologjinë moderne, ata kanë diversifikuar mënyrat e punës së tyre për të shmangur zbulimin”, tha Chareine De Bolle, drejtoreshë ekzekutive e Europol-it.

Ajo shtoi se raporti shërben si një “udhërrëfyes për të nxitur bashkëpunimin që do të rrëzojë botën e financave kriminale, do të ndalojë fitimet e paligjshme dhe mbi të gjitha do ta bëjë Evropën më të sigurt”.

Raporti thekson se peizazhi kriminal në zonë është i fragmentuar, me lojtarë të vendosur shpesh jashtë bllokut evropian. Ai gjithashtu paralajmëroi se teknikat dhe mjetet e përdorura nga kriminelët përparojnë shpejt, duke përfituar nga përparimet teknologjike ose duke përfituar nga zhvillimet gjeopolitike.

“Ky raport parashtron metodat gjithnjë e më sofistikuara të krimit të organizuar dhe sukseset e zbatimit të ligjit evropian në luftën kundër. Nëse vendet anëtare të BE-së punojnë së bashku edhe më afër në këtë luftë, ne mund të arrijmë rezultate të mëdha”, tha Ylva Johansson, komisionere evropiane për punët e brendshme.

Derisa rikuperimi i aseteve është një nga mjetet më të fuqishme për të luftuar kundër krimit financiar, Europol zbuloi se autoritetet konfiskojnë vetëm 2 për qind të të ardhurave vjetore të grupeve të krimit të organizuar në BE.

Raporti bazohet në një kombinim të njohurive operacionale dhe inteligjencës strategjike të kontribuar në Europol nga vendet anëtare të BE-së dhe partnerët e Europol-it.

Raporti analizon të gjitha krimet financiare dhe ekonomike që prekin BE-në, si pastrimi i parave, korrupsioni, mashtrimi, krimi i pronësisë intelektuale dhe falsifikimi i mallrave dhe monedhave.