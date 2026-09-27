Evakuohen prona pranë bazës ajrore britanike që strehon forca amerikane pas arrestimeve për eksplozivë

Një incident madhor u shpall të dielën në një fshat pranë një baze ajrore amerikane në Anglinë perëndimore, ndërsa banorët u evakuuan nga disa prona pasi policia arrestoi disa persona nën dyshimin për vepra penale në bazë të Ligjit për Eksplozivët, transmeton Anadolu.
Policia e Gloucestershire tha të dielën se evakuimet po zhvilloheshin në Whelford, pranë RAF Fairford, një bazë e Forcave Ajrore Mbretërore ku zhvillohen operacione të Forcave Ajrore të SHBA-së.
Banorët u dërguan në një qendër rekreative, ndërsa shërbimet e emergjencës po hetojnë incidentin.
“Ekipi i specializuar i ushtrisë për çaktivizimin e mjeteve shpërthyese aktualisht po ekzaminon një numër automjetesh”, tha policia.
Rreth zonës është vendosur kordon sigurie, ndërsa policia tha se beson se incidenti është nën kontroll.
Në zonë është raportuar prani e madhe e shërbimeve të emergjencës, përfshirë Ekipin e Reagimit në Zonat e Rrezikshme, i cili ofron mbështetje të specializuar mjekësore për incidentet që përfshijnë materiale të rrezikshme dhe emergjenca të tjera komplekse, sipas një lajmi të BBC-së.
Policia e Gloucestershire tha: “Një numër pronash po evakuohen aktualisht në zonën e Whelfordit pas shpalljes së një incidenti madhor”.
“Kjo vjen pas arrestimit të disa personave nën dyshimin për vepra penale në bazë të Ligjit për Eksplozivët”, shtoi ajo.
Policia tha se hetimet vazhdojnë dhe u bëri thirrje qytetarëve të shmangin zonën e prekur ndërsa shërbimet e emergjencës vijojnë punën.