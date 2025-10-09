Facebook përditëson algoritmin për t’u dhënë përdoruesve më shumë kontroll mbi videot që shohin

Meta njoftoi të martën një përditësim të ri të algoritmit të Facebook që do të shfaqë më shumë video Reels, të përshtatura sipas preferencave të përdoruesve.
Përditësimi përfshin veçori që u ofrojnë përdoruesve kontroll më të madh mbi videot që shohin, sugjerime kërkimi të mundësuara nga AI dhe ‘flluska’ miqsh të rinj.
Facebook do ta bëjë më të lehtë për përdoruesit të shprehin mungesën e interesit të tyre për këto lloje videosh. Ata tani mund të zgjedhin “nuk jam i interesuar” në një Reel ose të raportojnë një koment, duke bërë që motori i rekomandimeve të përshtatet bazuar në këtë reagim.
Funksioni “Ruaj” është përditësuar gjithashtu për ta bërë më të thjeshtë mbledhjen e Reels dhe postimeve të preferuara në një vend.
Ndryshimet mund të ndihmojnë në adresimin e ankesave të përdoruesve në lidhje me përmbajtjen e padëshirueshme. Shumë përdorues kanë shprehur zhgënjimin e tyre me videot që konsiderohen mashtruese, bezdisëse ose të mbushura me video të gjeneruara nga AI me cilësi të ulët.
Meta ka investuar shumë në AI, duke lansuar së fundmi një burim videoje të shkurtër të quajtur “Vibes”, që paraqet vetëm përmbajtje të gjeneruar nga AI në aplikacionin Meta AI.Përveç kësaj, përditësimi i algoritmit synon të përparësojë përmbajtjen më të re. Sipas kompanisë, do t’u paraqesë përdoruesve 50% më shumë Reel-e që janë ngarkuar në të njëjtën ditë që ata po shfletojnë.
Facebook Reels do të shfaqë gjithashtu sugjerime kërkimi të mundësuara nga inteligjenca artificiale. Këto sugjerime do të rekomandojnë pyetje për të ndihmuar përdoruesit të zbulojnë më shumë përmbajtje rreth temave që u pëlqejnë, të ngjashme me sugjerimet gri që gjenden në fund të videove të TikTok.
Përveç kësaj, do të ketë flluska të reja miqësie në Reels dhe në burimin kryesor, në mënyrë që përdoruesit të mund të shohin se cilat postime kanë pëlqyer miqtë e tyre – ngjashëm me një veçori në Instagram.Përdoruesit mund të trokasin në një flluskë që përfaqëson foton e profilit të një miku për të hapur një mesazh privat me të.