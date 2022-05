Falja e Bajramit për herë të parë në fushën e një klubi futbolli anglez – VIDEO

“Ne jemi shumë mirënjohës për Blackburn Rovers që hapi dyert e tyre që ne të falemi në fushë” thotë Imami Wasim Kempson.

Blackburn Rovers është klubi i parë anglez i futbollit që organizon faljen e Bajramit në stadion.

🗣 “We are very grateful for Blackburn Rovers to open their doors, literally, for us to pray on the pitch”

Blackburn Rovers is the first English football club to host Eid prayers at the stadium 👇 pic.twitter.com/tiakwFbAex

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 2, 2022