Falja e djalit të Bidenit, Hunter, ngjall reagime në mesin e ligjvënësve demokratë

Vendimi i presidentit amerikan në largim Joe Biden për të falur djalin e tij, Hunter, i cili u dënua për evazion fiskal dhe vepra të lidhura me armë, ka tërhequr kritika të ashpra nga ligjvënësit e Partisë Demokratike, transmeton Anadolu.

Senatori Michael Bennet i Kolorados shprehu pakënaqësinë e tij për X, duke shkruar: “Vendimi i presidentit Biden vendos interesin personal përpara detyrës dhe gërryen më tej besimin e amerikanëve se sistemi i drejtësisë është i drejtë dhe i barabartë për të gjithë”.

Kongresisti i Arizonës, Greg Stanton, tha se ai e respekton presidentin, por nuk pajtohet me këtë vendim.

“Unë mendoj se ai e kishte gabim këtë. Ky nuk ishte gjykim i motivuar politikisht. Hunter kreu krime dhe u dënua nga një juri e kolegëve të tij”, tha Stanton.

Greg Landsman nga Ohio gjithashtu kritikoi vendimin si një goditje ndaj besimit të publikut në qeveri.

“Si baba, e kuptoj. Por si dikush që dëshiron që njerëzit të besojnë përsëri në shërbimin publik, është një pengesë”, tha kongresisti.

Senatori i Vermontit Peter Welch tha se masa ishte “e pamatur”.

“Falja e Presidentit Biden për djalin e tij Hunter është, si veprim i një babai të dashur, i kuptueshëm – por si veprim i shefit ekzekutiv të vendit tonë, i pamatur”, shkroi Welch në X.

Ndërkaq, Jamaal Bowman e përdori këtë situatë për t’i kërkuar Bidenit që të tregojë mëshirë për të tjerët, veçanërisht të dënuarit me vdekje.

“Falni 40 persona që janë në dënim me vdekje tani për t’i larguar ata nga dënimi me vdekje”, tha kongresisti nga New Yorku për CNN.

Hunter Biden u shpall fajtor për akuzat federale për armë që rrjedhin nga posedimi i tij i një arme zjarri ndërsa ishte i varur nga droga në vitin 2018. Në shtator të atij viti, ai u deklarua fajtor për akuza federale në lidhje me taksat.

Gati një muaj para përfundimit të mandatit të tij, Biden e fali zyrtarisht djalin e tij të dielën, pavarësisht premtimeve të mëparshme për të mos përdorur fuqitë e tij ekzekutive.

Falja presidenciale mbulon dënimet dhe përfaqëson një ndryshim në qëndrimin e presidentit, i cili është zotuar vazhdimisht se nuk do ta bënte këtë.