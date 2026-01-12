Familja palestineze strehohet në ndërtesën e shkatërruar në Khan Younis

Sulmet izraelite në jug të Rripit të Gazës kanë dëmtuar rëndë një ndërtesë pesëkatëshe në lagjen Ketibe, në veri të Khan Younisit, raporton Anadolu.
Një familje palestineze me 15 anëtarë aktualisht jeton në atë ndërtesë pasi humbi shtëpinë e tyre. Ndërtesa është në prag të shembjes, por familja mbetet atje për shkak të mungesës së opsioneve të përshtatshme të strehimit në zonë.
Ata aktualisht po pastrojnë rrënojat nga vendi dhe jetojnë me burime shumë të kufizuara. Ekipet e mbrojtjes civile kanë paralajmëruar kundër qëndrimit në ndërtesat që janë dëmtuar nga bombardimet.
Zyrtarët thonë se këto struktura janë të paqëndrueshme dhe në rrezik të vazhdueshëm rënieje.
Ushtria izraelite ka vrarë më shumë se 71 mijë palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë ndërsa ka plagosur mbi 171 mijë të tjerë në një ofensivë brutale që nga tetori 2023 që e la Rripin e Gazës në rrënoja.
Pavarësisht armëpushimit që filloi më 10 tetor të kaluar, Izraeli ka vazhduar sulmet, duke vrarë 442 palestinezë dhe duke plagosur 1.236 të tjerë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.