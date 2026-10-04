Familja së cilës i është besuar ruajtja e çelësave të Qabes së Shenjtë

Personat e paraqitur në fotografi janë anëtarë të familjes Benu Shejbe (Banu Shayba/Al-Shaibi), familja së cilës historikisht i është besuar ruajtja e çelësave të Qabes së Shenjtë në Mekë.
Një amanet që daton prej më shumë se 1,400 vjetësh
Gjatë Çlirimit të Mekës në vitin 630 (8h), Profeti Muhamed ﷺ mori në zotërim çelësin e Qabes, ndërsa ajo po pastrohej nga idhujt. Më pas, ai ia ktheu çelësin Uthman ibn Talhas, një prej sahabëve të Profetit ﷺ dhe anëtar i familjes Benu Shejbe.
Sipas traditës islame, Profeti Muhamed ﷺ ka thënë:
“Merreni atë, o bijtë e Talhas, si një amanet të përhershëm deri në Ditën e Kiametit; dhe ai nuk do t’ju merret, përveçse nga një zullumqar.”
Një përgjegjësi e përcjellë brez pas brezi
Që nga ajo kohë, përgjegjësia për ruajtjen e çelësit të Qabes, si dhe për kryerjen e detyrave që lidhen me hapjen, mbylljen dhe larjen e Qabes, ka vazhduar të përcillet brenda linjës së familjes Benu Shejbe për më shumë se 1,400 vjet.
I moshuari në qendër të fotografisë
Burri i moshuar, i ulur në qendër të fotografisë, identifikohet si Dr. Shejh Salih Al-Shaibi, i cili shërbeu si kujdestari i 109-të dhe mbajtësi i çelësit të Qabes së Shenjtë.
Ai ndërroi jetë në qershor të vitit 2024. Pas vdekjes së tij, përgjegjësia për kujdestarinë e Qabes vazhdoi brenda familjes Benu Shejbe, në përputhje me traditën e lashtë të trashëguar ndër breza.
Historia e familjes Benu Shejbe përfaqëson një nga traditat më të vjetra të vazhdueshme të kujdestarisë të lidhura me Qaben e Shenjtë. Ajo krijon një lidhje të drejtpërdrejtë mes kohës së sotme dhe epokës së Profetit Muhamed ﷺ.