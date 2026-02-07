Familje palestineze ribashkohen pas rihapjes së pikës kufitare Rafah

Një grup prej 21 palestinezësh, të cilët kishin mbetur të bllokuar në Egjipt, janë ribashkuar me familjet e tyre në jug të Gazës, duke shënuar momente të rralla gëzimi pas dy vitesh ndarje.
Hyrja e tyre në Gaza u bë përmes pikës kufitare Rafah, e cila u rihap si pjesë e marrëveshjes së armëpushimit. Ribashkimi vjen pas viteve të bombardimeve izraelite që kanë shkaktuar mbi 70 mijë viktima.
Megjithatë, autoritetet bëjnë të ditur se deri më tani vetëm një numër i kufizuar personash është lejuar të kalojë përmes kësaj pike kufitare. /mesazhi