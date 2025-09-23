Familjet e viktimave të dronëve amerikanë në Somali kërkojnë kompensim

A woman walks past graffiti depicting a US drone in Sanaa, Yemen, in 2019. For decades, US drone attacks targeting armed groups have killed civilians in countries including Yemen and Somalia [File: Yahya Arhab/EPA]

Familjet somaleze që kanë humbur të afërmit e tyre nga sulmet me dronë të SHBA-së po kërkojnë drejtësi dhe dëmshpërblim, por përballen me refuzime dhe pengesa nga autoritetet amerikane.

Një nga rastet më të rënda është ai i vitit 2018, kur Luul Dahir Mohamed, 22 vjeçe, dhe vajza e saj 4-vjeçare Mariam, u vranë pranë El Buur nga një sulm ajror amerikan. AFRICOM, komanda ushtarake e SHBA-së për Afrikën, pranoi se kishte viktima civile, por refuzoi t’u jepte familjeve pagesa ngushëllimi.

Si arsye, SHBA përmendi rreziqet e sigurisë, vështirësitë në shpërndarjen e fondeve dhe mundësinë që paratë të përfundonin në duart e grupeve armiqësore si Al-Shabaab.

Familjet, të mbështetura nga organizata ligjore dhe të drejtave të njeriut, thonë se ndihen të lëna pas dore dhe të “vrara për herë të dytë”, pasi as kompensim financiar dhe as njohje e plotë publike e fajësisë nuk është bërë.

Rritja e numrit të viktimave civile nga sulmet me dronë në Somali ka shtuar thirrjet për më shumë transparencë dhe për vendosjen e mekanizmave të qartë për kompensim. /mesazhi

