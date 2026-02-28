Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Farat tradicionale në Idlib ndihmojnë familjet e zhvendosura të bëhen të vetëqëndrueshme

Në veriperëndim të Siris, fermeri Ezzat Mohammed Ahmed po ruan farat tradicionale përmes nismës së tij “Baitel Bazoor” (Shtëpia e Farave), duke mbrojtur rreth 50 lloje që pjalmohen natyrshëm dhe kultivohen në mënyrë organike.

I zhvendosur nga lufta në vitin 2020, Ahmed arriti të nxjerrë fshehurazi koleksionin e tij të farave përtej kufijve dhe më pas ta rikthejë në Idlib. Sot, ai shpërndan qindra fara falas çdo ditë për familjet e zhvendosura, me qëllim forcimin e vetëqëndrueshmërisë ushqimore.

Sipas të dhënave të OKB-së, rreth dy të tretat e sirianëve nuk kanë mjaftueshëm ushqim. Në këtë situatë të vështirë humanitare, iniciativa e Ahmedit synon të ndihmojë familjet të prodhojnë vetë ushqimin e tyre dhe të mos varen plotësisht nga ndihmat.

Përmes ruajtjes së farave autoktone dhe praktikave bujqësore tradicionale, ai përpiqet të mbrojë biodiversitetin lokal dhe të rikthejë kulturën e bujqësisë së qëndrueshme në zonat e prekura nga konflikti.

Nga Idlibi, reportazhin e sjell gazetari i Al Jazeeras, Obaida Hitto. /mesazhi

