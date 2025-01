FDA-ja miraton një ilaç të ri për dy nga kanceret më vdekjeprurëse

Zenocutuzumab është miratuar për kancerin e pankreasit dhe kancerin e mushkërive me qeliza jo të vogla (NSCLC), i cili përbën rreth 85 për qind të të gjitha rasteve të kancerit të mushkërive

Ilaçi ndihmon sistemin imunitar të shkatërrojë drejtpërdrejt qelizat e kancerit.

Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave (FDA) ka dhënë miratimin e përshpejtuar për Zenocutuzumab, një ilaç i ri për të rriturit me kancer të avancuar të mushkërive dhe pankreasit.

Ilaçi është trajtimi i parë gjithëpërfshirës i miratuar për kanceret që janë përhapur ose që nuk mund të hiqen me kirurgji.

Ky është një lajm inkurajues duke pasur parasysh se kanceri i mushkërive është kanceri më i zakonshëm dhe më vdekjeprurës.

Nga ana tjetër, kanceri i pankreasit është shkaku i tretë kryesor i vdekjeve nga kanceri, me përqindje jashtëzakonisht të ulëta të mbijetesës dhe parashikohet që deri në vitin 2050 të bëhet shkaku kryesor i vdekjeve nga sëmundjet malinje.

Sipas FDA-së, ilaçi Zenocutuzumab është miratuar për kancerin e pankreasit dhe kancerin e mushkërive me qeliza jo të vogla (NSCLC), i cili përbën rreth 85 për qind të të gjitha rasteve të kancerit të mushkërive.

Më konkretisht, ilaçi është miratuar për kanceret me bashkim NRG1 – ndryshime të rralla gjenetike që luajnë një rol të rëndësishëm në disa lloje të kancerit të pankreasit dhe NSCLC-së. Ato prodhojnë të ashtuquajturat proteina unike të shkrirjes, të cilat lidhen me objektivat specifike (HER2 dhe HER3) në qelizat e kancerit, duke shkaktuar sinjale qelizore që nxisin rritjen dhe përhapjen e tumorit.

Kjo i bën kanceret NRG1-pozitive në rritje të shpejtë, agresive dhe të vështira për t’u trajtuar me trajtime standarde, duke theksuar nevojën për terapi të reja që synojnë proteinat e bashkimit.

Efekti i dyfishtë i ilaçit

Zenocutuzumab është një antitrup i synuar, një lloj ilaçi që përdor sistemin imunitar të trupit për të luftuar kancerin. Ai bllokon proteinat HER2 dhe HER3 në qelizat e kancerit dhe parandalon lidhjen e proteinave të bashkimit NRG1 me to.

Përveç kësaj, ky ilaç mund të ndihmojë gjithashtu sistemin imunitar të trupit të shkatërrojë drejtpërdrejt qelizat e kancerit. Ky veprim i dyfishtë ngadalëson në mënyrë më efektive rritjen dhe përhapjen e qelizave kancerogjene.

Sa efektiv është ilaçi?

Efektiviteti i ilaçit u testua në një studim që përfshiu 64 të rritur me NSCLC të avancuar dhe 30 me kancer të avancuar të pankreasit, të gjithë me bashkime NRG1, në të cilët terapitë e mëparshme kishin dështuar.

Rezultatet e studimit treguan se tumoret u tkurrën në 33 për qind të pacientëve me NSCLC dhe këto efekte zgjatën mesatarisht më shumë se 7 muaj. Në rastin e kancerit të pankreasit, reduktimi i tumorit u vu re në 40 për qind të pacientëve dhe efektet zgjatën nga 3.7 në 16.6 muaj.Ai parashikoi që ilaçi do të jepej një herë në dy javë dhe pritet që ilaçi të jetë i disponueshëm në javët në vijim, sipas një deklarate nga prodhuesi i drogës.

Efektet anësore të ilaçit

Ilaçi Zenocutuzumab mund të shkaktojë:

▪ dhimbje muskulore

▪ lodhje

▪ skuqje

▪ reaksionet e infuzionit

▪ probleme me frymëmarrjen

▪ të përziera

▪ diarre

▪ burgu

▪ të vjella

▪ dhimbje stomaku dhe ënjtje.

Mund të çojë gjithashtu në ndryshime në enzimat e mëlçisë, hemoglobinën, elektrolitet e gjakut, numrin e ulët të qelizave të kuqe të gjakut dhe trombocitet dhe nivelet e ulëta të natriumit.

Kush nuk duhet të përdorë ilaçin e ri?

FDA paralajmëron se këto efekte anësore të ilaçit mund të dëmtojnë foshnjat e palindura, kështu që para përdorimit të ilaçit, pacientet duhet të konfirmojnë se nuk janë shtatzënë dhe të përdorin kontracepsion gjatë trajtimit dhe për dy muaj më pas.

Duke pasur parasysh se ky medikament mund të prekë zemrën dhe mushkëritë, pacientët me sëmundje të zemrës ose mushkërive duhet të informojnë mjekun e tyre përpara se të fillojnë të marrin medikamentin Zenocutuzumab.