Fëmija juaj 25 muajsh: Frikë nga mjeku

2-vjeçari juaj tani

Një imagjinatë ndezëse është një nga pjesët më të lezetshme të personalitetit të një parashkollori – përveç kur merr formën e frikës. Dy-vjeçarët mund të zhvillojnë të gjitha llojet e vullneteve pasi fitojnë aftësinë për të formuar imazhe mendore përtej asaj që kanë përpara. Bashkojeni këtë me mospëlqimin e disa fëmijëve për të huajt dhe aftësinë për të kujtuar përvojat e kaluara (si dhimbjen e një vaksinimi), dhe shpesh keni një frikë të madhe nga mjeku.

Disa mënyra për të trajtuar:

Merrni me vete një “çantë doktori” të veçantë të mbushur me një stetoskop lodër, termometër, e kështu me radhë, në mënyrë që fëmija juaj të mund të luajë doktor. Merrni me vete një kukull për të qenë “pacienti” i fëmijës suaj, shkruan BabyCenter, transmeton Gazeta Shneta.

Flisni për atë që do të ndodhë: “Së pari do të shkojmë te tavolina e madhe dhe do të themi emrin tuaj. Pastaj do të ulemi dhe do të lexojmë një libër ndërsa presim…”

Mbajeni 2-vjeçarin tuaj në prehër gjatë provimit dhe gjuani, nëse është e mundur.

mos gënje. Asnjëherë mos thuaj: “Gjuajtja nuk do të lëndojë pak”.

Mos bëni premtime që nuk janë të vërteta, të tilla si, “Nuk do të marrësh një goditje”, nëse ka ndonjë shans që fëmija juaj të marrë një të tillë.

Qëndroni optimist vetë. Dy vjeçarët janë as në leximin e shenjave të fytyrës dhe gjuhës së trupit.

Jeta juaj tani

Nëse fëmija juaj 2-vjeçar duket se jeton për të provuar kufijtë tuaj, mirë, kjo është puna e saj. Duke eksploruar pafundësisht dhe duke i shtyrë kufijtë gjatë rrugës, fëmija juaj mëson se çfarë është e pranueshme dhe çfarë jo. Shumë prindër hezitojnë t’i thonë “jo” një parashkolloreje nga frika se mos ia shuajnë shpirtin. Por “jo” është në fakt një fjalë e nevojshme dhe e rëndësishme. Parashkollori juaj nuk do të kuptojë kurrë se cilat janë rregullat nëse nuk e bëni të qartë se çfarë është në rregull dhe çfarë jo. Mbani në mend se parashkollorët nuk mund të kuptojnë një shpjegim të gjatë se përse grumbullimi i lodrave dhe lënia e një shoku të lojës nuk janë ide të mira. Ata duhet të marrin shpejt dhe qartë mesazhin se ato sjellje nuk janë në rregull. Mundohuni ta mbani tonin tuaj të fortë, por të ngrohtë dhe inkurajues. Durimi është miku juaj më i mirë!/