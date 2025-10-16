Fëmijë mes të plagosurve në Nablus, forcat izraelite qëllojnë dy persona pranë Jerusalemit

Të paktën tetë palestinezë, përfshirë katër fëmijë, janë plagosur nga të shtënat e forcave izraelite gjatë një operacioni ushtarak në qytetin e pushtuar të Nablusit, raporton agjencia Wafa.
Ushtria izraelite u tërhoq nga qyteti pasi rrethoi një shtëpi dhe arrestoi një burrë.
Ndërkohë, Shoqëria e Gjysmëhënës së Kuqe Palestineze njoftoi se ka dërguar në spital dy burra të plagosur me armë zjarri, pas bastisjeve në qytetet Qalandiya dhe ar-Ram, në veri të Jerusalemit Lindor të pushtuar.
Gjendja e tyre shëndetësore nuk është bërë ende e ditur.