Fëmijëria digjitale po rishkruhet: Ekspertët globalë paralajmërojnë rreziqe dhe mundësi të reja

Ekspertë të medias, arsimit dhe politikëbërjes thanë në Samitin Ndërkombëtar të Medias për Fëmijë TRT 2025 në Stamboll se fëmijëria po transformohet në një shkallë historike, ndërsa platformat digjitale, inteligjenca artificiale dhe lidhjet globale po ndryshojnë mënyrën se si fëmijët mësojnë, socializohen dhe zhvillohen. Ata theksuan se kjo epokë kërkon përgjegjësi të përbashkët nga qeveritë, familjet, shkollat dhe kompanitë teknologjike.
Profesor Douglas K. Hartman e përshkroi këtë periudhë si një “pikë kthese pa precedent”, duke theksuar se fëmijëria sot formësohet njëkohësisht nga platformat digjitale, institucionet arsimore dhe politikat shtetërore. Ai bëri thirrje për koordinim më të gjerë të politikave dhe dizajn më etik të platformave që të mbrojnë mirëqenien afatgjatë të fëmijëve.
Akademiku Chi Kim Cheung tha se duhet gjetur ekuilibri mes mbrojtjes dhe fuqizimit të fëmijëve. Ai paralajmëroi se interneti dhe IA sjellin mundësi të pafundme për të mësuar, por edhe rreziqe, pasi fëmijët shpesh nuk dinë të dallojnë të vërtetën nga e pavërteta. Sipas tij, qeveritë duhet të forcojnë rregullimin dhe të investojnë në edukimin e prindërve dhe mësuesve për media dhe teknologji.
Jennifer Kaberi, themeluese e Mtoto News, tha se prindërit po e humbin hapin me ritmin e shpejtë të zhvillimit teknologjik, gjë që po ndikon në lidhjet dhe komunikimin brenda familjes. Ajo paralajmëroi se fëmijët rrezikojnë të besojnë teknologjinë më shumë sesa marrëdhëniet njerëzore. Kaberi u shpreh gjithashtu se vlerat kulturore po zbehen dhe se politikat digjitale duhet të përfshijnë perspektiva nga vende të ndryshme, jo vetëm nga Perëndimi.
Ajo theksoi se fëmijët duhet të përfshihen drejtpërdrejt në ndërtimin e së ardhmes digjitale: “Nuk mund të ndërtojmë një botë digjitale pa fëmijët. Vendimet duhet të merren bashkë me ta, jo pa ta.” /mesazhi