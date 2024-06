Fëmijët dhe telefonat inteligjentë: A mund të ndikojë në zhvillimin e tyre?

Përdorimi i telefonave inteligjentë për të shpërqendruar fëmijët është një praktikë e përhapur që ngre shqetësime për rreziqet e zhvillimit emocional dhe të sjelljes, duke theksuar nevojën për strategji më funksionale të rregullimit emocional.

Gjithnjë e më shpesh shohim fëmijë të qetësuar dhe argëtuar në karroca me smartfon në dorë, ndërkohë që prindërit thuajse të dorëhequr pranojnë se kjo është mënyra e vetme që kanë gjetur për momentet e krizës. Përdorimi i telefonave celularë dhe pajisjeve të tjera celulare për të shpërqendruar fëmijët kur janë jashtë dhe rreth e qark është bërë praktikë e zakonshme, por kjo ngre shqetësim tek ekspertët pasi hulumtimet tregojnë se përdorimi i tepërt i këtyre pajisjeve mund të përbëjë një rrezik për fëmijët, me një reduktim të mundshëm në ndjeshmërinë e tyre dhe ndërgjegjësimin emocional.

Si mund të ndikojnë telefonat inteligjentë tek fëmijët?

Është vërejtur se prindërit që përdorin telefonat celularë më shpesh për të shpërqendruar fëmijët e tyre janë ata që e kanë më të vështirë t’u mësojnë fëmijëve të tyre metodat funksionale për menaxhimin e emocioneve tuaja. Këto vështirësi mund të lindin nga dështimi për të fituar aftësi empatike, një vetëdije më e ulët ose nga situata të veçanta të jetës në të cilat burimet personale janë të kufizuara, qoftë edhe vetëm përkohësisht. Aftësia për të rregulluar emocionet është një kompetencë themelore social-emocionale që lejon fëmijët të menaxhojnë gjendjet e brendshme, duke përfshirë intensitetin, kohëzgjatjen dhe shprehjen e emocioneve. Shpesh, emocionet e fëmijëve shfaqen në mënyrë intensive, të shoqëruara me sjellje që mund t’i vënë prindërit në vështirësi. Në këto situata, përdorimi i celularit mund të jetë një mënyrë për të shkëputur vëmendjen e fëmijës nga ajo që e shqetëson.

Megjithatë, nëse telefoni bëhet e vetmja strategji për kontrollin e reagimeve të fëmijës, ekziston rreziku i krijimit të një lidhjeje jofunksionale midis përdorimit të telefonit dhe rregullimit të emocioneve.

Mësimi i fëmijëve që të kërkojnë shpërqendrime të jashtme për të qetësuar veten mund t’i pengojë ata të merren me atë që ndjejnë, duke i privuar ata nga mundësia për të zhvilluar mjetet e tyre të vetërregullimit. Në planin afatgjatë, mund të shfaqen probleme emocionale dhe të sjelljes, pa marrë parasysh faktin se ata që u rritën duke i besuar celularit të tyre fuqinë për t’i qetësuar, mund të mos jenë në gjendje të menaxhojnë emocionet e tyre në mungesë të mjetit teknologjik.

Për më tepër, intensifikimi i përdorimit të pajisjeve dixhitale sigurisht që lehtëson komunikimin online, megjithatë kjo rritje mund të shoqërohet me rënie të vëmendjes ndaj atyre që janë realisht të pranishëm; një fenomen që ndikon edhe në marrëdhënien prind-fëmijë, duke e bërë prindin më pak të përgjegjshëm dhe më pak të ndjeshëm ndaj nevojave të fëmijëve të tyre. Mungesa (e vëmendshme) e prindit dhe lidhja më e vogël empatike komprometojnë përvetësimin e aftësive të rregullimit të emocioneve nga fëmija.

Duket se ka një korrelacion midis moshës dhe përdorimit jo të duhur të mjetit, me sjellje më të shpeshta problematike midis 17 dhe 19 vjeç, si në lidhje me përdorimin e mediave sociale sesa tek aplikacionet dhe lojërat online. Pavarësisht avantazheve të shumta që rrjedhin nga përdorimi i celularëve, si lehtësia e qëndrimit në kontakt me prindërit dhe miqtë, shenjat shqetësuese kanë filluar të shfaqen në lidhje me përdorimin problematik të këtij mjeti , i cili mund të shfaqet si një formë e varësisë në sjellje të ngjashme. në atë të lojërave të fatit kompulsiv në internet ose nga interneti.

Ky rrezik ka të bëjë me të gjithë përdoruesit e pajisjeve dixhitale, por paraadoleshentët janë veçanërisht të prekshëm ndaj zhvillimit të zakoneve të këqija për shkak të kapacitetit të tyre ende të kufizuar për vetërregullim dhe kontrollit të papjekur të aftësive dixhitale. Kur merr një pëlqim, një koment pozitiv, kur fiton një lojë online, truri çliron dopaminë dhe për një çast ndjen kënaqësi. Të rezistosh ndaj këtij lloj kënaqësie është e vështirë, sepse nuk e percepton rrezikun dhe përkundrazi, të stimulon të përsërisësh eksperiencën duke publikuar imazhe, postime të reja dhe shtyhesh të luash një lojë tjetër.

Kështu, ju mund të kaloni ditë të tëra duke lëvizur nëpër burime dhe bobina të mediave sociale pa e kuptuar këtë, ose duke luajtur një lojë tjetër në internet edhe nëse jeni duke rënë në gjumë. Për të kuptuar se si është e mundur të qëndroni pas këtyre aktiviteteve për orë të tëra, është e rëndësishme të kuptoni rolin e sistemit dopaminergjik . Dopamina është në fakt njëneurotransmetuesi përfshirë në shumë funksione njohëse dhe të sjelljes, duke përfshirë motivimin, rregullimin e humorit, gjumin dhe kënaqësinë.

Arkitektura mbizotëruese e mediave sociale dhe e disa lojërave online kujton disa nevoja themelore, të tilla si hapja ndaj të tjerëve, komunikimi, kërkimi i lidhjeve dhe miratimi social. Për shembull, kënaqësia e marrë nga pëlqimet dhe fitoret në internet jep një gjendje të menjëhershme mirëqenieje e cila aktivizon sistemin dopaminergjik dhe inkurajon kërkimin aktiv për këtë lloj stimuli. Kjo është e njëjta kënaqësi që shkaktohet nga substanca të tilla si duhani dhe kokaina, dhe si format e tjera të varësisë, personi nuk është në gjendje të ushtrojë kontroll mbi nevojën për të kryer veprimin, edhe nëse ai është i dëmshëm për veten e tij.

Si ndikon smartphone në zhvillimin?

Përsëritja e përdorimit të pakontrolluar të mjeteve teknologjike ndikon negativisht në jetën e përditshme, me pasoja të rëndësishme në mirëqenien psikofizike. Disa simptoma përfshijnë:

Ankthi kur telefoni juaj celular ose mjet tjetër nuk është i disponueshëm

Rritja e kohës së kaluar duke luajtur lojëra celulare.

Mosrregullimi emocional.

Pamundësia për të kontrolluar përdorimin e pajisjes.

Neglizhimi i marrëdhënieve dhe aktiviteteve të tjera.

Përdorimi i celularit për të rregulluar emocionet e dikujt.

Kur është koha e duhur për t’i dhënë fëmijës tim një celular?

Do të ishte një ide e mirë të përpiqeshim ta shtyjmë sa më shumë këtë vendim, por duhet të pranojmë se sot gjërat kanë ndryshuar, qoftë edhe në krahasim me dhjetë vjet më parë: smartphone nuk është thjesht një mjet për kohën e lirë dhe komunikimin, por ka bëhet një simbol i vërtetë i statusit, mungesa e të cilit mund të jetë një arsye për përjashtim nga grupet e bashkëmoshatarëve.

Ekspertët rekomandojnë të prisni të paktën deri në moshën 14 vjeç përpara se t’i jepni dritën jeshile pajisjeve, megjithatë është e rëndësishme të reflektoni se si synoni të lejoni përdorimin e tyre dhe çfarë rregullash duhet të vendosni. Mbrojtja e fëmijëve në botën dixhitale nuk përfundon me rekomandime dhe përcaktimin e një kufiri përdorimi , por vazhdon nëpërmjet edukimit të sjelljes së vetëdijshme dhe të respektueshme në internet, si dhe përmirësimit të marrëdhënieve personalisht; Për më tepër, është e rëndësishme që të rriturit të veprojnë si ndërmjetës me botën dixhitale, veçanërisht në lidhje me përmbajtjet pak a shumë eksplicite që mund të gjenden në internet.

Përdorimi i gabuar i pajisjeve, si ta parandaloni atë?

Forma më e mirë e mbrojtjes është sigurisht parandalimi i cili vjen nëpërmjet edukimit në përdorim të ndërgjegjshëm dhe të moderuar, por edhe nëpërmjet mbajtjes së një dialogu të hapur me fëmijët tuaj lidhur me aktivitetin e tyre dixhital dhe emocionet që ata përjetojnë në këto realitete. Për të mbrojtur veten nga abuzimi i mjeteve dixhitale, është thelbësore të njihni vlerën e marrëdhënieve në jetën reale si një element mbrojtjeje dhe mirëqenieje. Promovimi i ndërtimit të marrëdhënieve pozitive dhe kuptimplote mes të rinjve është thelbësor, pasi krahasimi me bashkëmoshatarët ofron mundësi të vlefshme për rritjen dhe përvetësimin e aftësive sociale dhe emocionale themelore për zhvillimin e vetes dhe inteligjencës emocionale.

Është e rëndësishme të shmangni nënvlerësimin e rëndësisë së lidhjeve në internet, ndërkohë që miqësitë e jetës reale janë të vlefshme, marrëdhëniet dixhitale gjithashtu mund të ofrojnë mbështetje sociale dhe mundësi domethënëse për ndërveprim. Një ekuilibër i shëndetshëm midis ndërveprimeve offline dhe atyre në internet mund të pasurojë jetën e të rinjve, duke i lejuar ata të përfitojnë plotësisht nga mundësitë e ndryshme për lidhje dhe rritje personale.