Fenomeni diku në Europë: nga Leo te Mohammed dhe nga Brown te Ahmed

Emrat më të njohur të foshnjave në Britani tregojnë se sa shumë ka ndryshuar popullsia e saj
Ndryshime të rëndësishme po regjistrohen në mbiemrat e të porsalindurve në Britani, pasi mbiemrat tradicionalë britanikë që dominuan për dekada po tregojnë një rënie të madhe, ndërsa mbiemrat e lidhur me komunitete të ndryshme etnike dhe kulturore po fitojnë vazhdimisht terren.
Të dhënat e marra nga Daily Mail, të cilat pasqyrojnë ndryshimin në përbërjen e mbiemrave në Angli dhe Uells gjatë tre dekadave të fundit, tregojnë se ndër mbiemrat më të zakonshëm tani janë Ali, Khan dhe Ahmed, ndërsa ndër emrat më të njohur për djemtë është Mohammed.
Siç thuhet në raport, në vitin 1996, tre mbiemrat më të zakonshëm midis të porsalindurve ishin Smith, Jones dhe Williams. Dhjetë mbiemrat e parë u plotësuan nga Taylor, Brown, Davies, Evans, Thomas, Johnson dhe Wilson.
Pothuajse 30 vjet më vonë, pamja ka ndryshuar ndjeshëm. Lista e dhjetë mbiemrave më të zakonshëm për të porsalindurit tani përfshin Smith, Khan, Ahmed, Ali, Jones, Hussain, Singh, Williams, Patel dhe Kaur.
Cilët mbiemra po bien dhe cilët po shënojnë një rritje mbresëlënëse
Edhe pse është ende në dhjetëshen e parë, mbiemri Jones ka regjistruar një rënie prej 43% në frekuencën e tij tek të porsalindurit krahasuar me vitin 1996. Rënia e Williams, i cili tani është në vendin e tetë në renditje, është e ngjashme.
Mbiemra të tjerë që ishin veçanërisht të përhapur në vitet 1990 kanë qenë jashtë dhjetëshen e parë dhe tani zënë pozicione nga i 11-ti në të 17-tin.
Në të kundërt, sipas të dhënave nga Shërbimi Kombëtar i Statistikave Britanike (Zyra për Statistikat Kombëtare – ONS), mbiemrat Khan, Ahmed dhe Ali kanë dyfishuar frekuencën e tyre në të njëjtën periudhë.
Një rritje edhe më e madhe është regjistruar në mbiemrat Singh dhe Kaur, të cilët përdoren tradicionalisht nga burrat dhe gratë e komunitetit fetar Sikh, përkatësisht. Frekuenca e tyre tek të porsalindurit është rritur të paktën pesëfish në tre dekadat e fundit.
Çfarë tregojnë të dhënat për ndryshimin demografik
Rob Bates, një zëdhënës i Qendrës për Kontrollin e Migracionit, i tha Daily Mail se të dhënat nxjerrin në pah ndryshimin e shpejtë demografik që po ndodh në Britani.
“Ne rrezikojmë ta shohim vendin tonë të shkëputur plotësisht nga trashëgimia e tij kulturore dhe, si rezultat, shoqëria jonë të bëhet gjithnjë e më e fragmentuar”, tha ai.
Sipas raportit, të dhënat kanë të bëjnë me lindjet e regjistruara në Angli dhe Uells. Mbiemrat që u shfaqën dy herë ose më pak u përjashtuan nga analiza.
Për më tepër, numërimi bazohet në drejtshkrimin e saktë të secilit mbiemër, që do të thotë se drejtshkrime të ndryshme të të njëjtit emër regjistrohen veçmas.
Më shumë se 23,400 mbiemra të ndryshëm midis të porsalindurve
Analiza tregon gjithashtu se diversiteti i mbiemrave në Angli dhe Uells po rritet. Në vitin 2025, u regjistruan më shumë se 23,400 mbiemra të ndryshëm midis të porsalindurve, krahasuar me 21,600 të regjistruar më parë.
Në të njëjtën kohë, numri i mbiemrave që shfaqen me frekuencë veçanërisht të lartë po zvogëlohet. Në vitin 2025, vetëm 23 mbiemra u regjistruan midis të paktën 1,000 të porsalindurve, ndërsa tre dekada më parë numri përkatës ishte 57.
Smith është karakteristik, i cili ende renditet i pari në renditje, pavarësisht një rënieje të ndjeshme të lindjeve në të cilat regjistrohet. Konkretisht, nga 7,276 të porsalindur në vitin 1996, numri ra në 4,102 në vitin 2025.
Të dhënat nxjerrin në pah jo vetëm ndryshimin në frekuencën e mbiemrave specifikë, por edhe larminë më të madhe që regjistrohet tani në regjistrimet e lindjeve.
Muhammed dhe Olivia, emrat më të njohur për djem dhe vajza
Ndryshimet në mbiemra vijnë pas të dhënave të publikuara verën e kaluar dhe kishin të bënin me emrat më të njohur për fëmijët e lindur në Angli dhe Uells.
Sipas Zyrës për Statistikat Kombëtare, emri Muhamed ishte emri më i popullarizuar për djemtë për të tretin vit radhazi, me 5,957 foshnje të lindura me këtë emër, në atë drejtshkrim, në vitin 2025.
Për vajzat, Olivia mbajti vendin e parë për të katërtin vit radhazi, ndërsa Lily u ngjit në vendin e dytë. Amelia, e cila ishte e dyta në vitin 2024, ra në vendin e tretë.
Për djemtë, Muhamedi u pasua nga Noah dhe Leo, në vendin e dytë dhe të tretë përkatësisht.
Në përgjithësi, të dhënat mbi emrat dhe mbiemrat e të porsalindurve pasqyrojnë ndryshimet që kanë ndodhur në Angli dhe Uells gjatë 30 viteve të fundit, me mbiemrat tradicionalë britanikë që kanë mbetur në renditje, por me më pak frekuencë, dhe mbiemra të tjerë që fitojnë një prani gjithnjë e më të madhe. /tesheshi