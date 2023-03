Ferrari hibrid 296 GTB me më shumë kuaj/fuqi

Edicioni i Novitec me temën e Ferrari 296 GTB në fazën e parë të akordimit sjell me vete edhe më shumë kuaj/fuqi.

I fundit në një seri projektesh pas kompanisë së mirënjohur gjermane të akordimit Novitec bazohet në modelin hibrid super sportiv të Ferrarit (PHEV) 296 GTB, motori V6 biturbo tre litërsh i vendosur në qendër të të cilit në kombinim me një motor elektrik prodhon 830 kuaj/fuqi dhe 740 Nm çift rrotullues maksimal, i cili mjafton për 330 km/h dhe përshpejtimin nga 0 në 100 km/h për 2,9 sekonda.

Në Novitec, ata nuk publikuan performancën e GTB të rafinuar mirë, por zbuluan se fuqia e kombinuar e “paketës” benzinë-elektrike është 868 kuaj/fuqi dhe shtuan se pas hapit tjetër të planifikuar, shoferi do të jetë në gjendje të llogarisë në më shumë se 1000 “kuaj”.

Me fazën e parë të përsosjes, arriti një sistem shkarkimi adaptiv i zhvilluar rishtazi, i cili mund të jetë prej çeliku inox ose Inconel, dhe Ferrari me dy ulëse “squatet” në një grup të ri rimash alumini 21 dhe 22 inç (NF10), të cilin Novitec e ofron në 72 ngjyra, komponentët e trupit me të cilët 296 GTB i ulur shtesë do të jetë dukshëm më i gjerë se edicioni standard.

Si për kujtesë, në Novitec ata gjithashtu përpunojnë vetura nga Lamborghini, McLaren, Maserati, Rolls-Royce dhe Tesla.