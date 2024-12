Ferrari i ri kushton 3.6 milionë euro – pse është kaq i shtrenjtë?

Siç dihet, Ferrari i fundit në vend të perlës V12 ka një veturë hibride me një motor V6.

Ndryshe nga paraardhësi i tij, modeli më prestigjioz i Ferrarit nuk ka motor V12. Nuk humbi asgjë për sa i përket fuqisë dhe performancës, por tingulli ia vlen çmimin. Të paktën kështu sugjeron videoja e fundit e postuar në kanalin YouTube NM2255.

F80 doli në pistën në Imola këtë fundjavë, ku mund të shihej në veprim për herë të parë. Megjithëse zhurma e motorit nuk ka gjasa të rrëzojë dikë nga këmbët, kjo veturë është një kërcim prej dhjetë kilometra në gjithçka tjetër. Ky është një progres që do të jetë i vështirë për t’u ndjekur nga konkurrenca.

Përgjigja e parë dhe e qartë fshihet në vetë Formula 1 dhe veçanërisht në makinën Le Mans nga e cila është marrë baza e vozitjes.

Shefi i marketingut të Ferrarit, Enrico Galliera shpjegoi se Ferrari vendosi të pajisë hiperveturën me motorin më të avancuar dhe më të mirë që kishin në dispozicion. Është një mesazh i qartë se Ferrari nuk mbahet nga nostalgjia kur bëhet fjalë për vendimet inxhinierike.

“Ne shtruam pyetjen nëse duhet të përdorim motorin më të famshëm [V12] apo motorin me performancën më të mirë [V6] dhe vendosëm të shkojmë me motorin me performancën më të mirë”, tha Galliera.

“Është diçka që ne kemi bërë gjithmonë me superveturat tona për të përdorur opsionin më të mirë të performancës në dispozicion në atë kohë. Thjesht shikoni F40 dhe V8 të tij me turbo dyfishtë. Ne gjithashtu pyetëm nëse kanë hyrë në lojë motorët elektrikë ose hibridë plug-in”, pohoi ai.

Nëse mendoni se Ferrari dështoi, dijeni se të 799 njësi me shumë mundësi ishin shitur edhe para premierës. Dhe të gjithë klientët do të jenë të kënaqur me atë që kanë paguar.

Le të përsërisim se motori V6 i zhvilluar në bazë të motorit në Ferrari 499 P, përndryshe fituesi i Le Mans, me 900 kuaj/fuqi jep më shumë se motori 6.5 V12 në 12 cilindra. Me tre motorë elektrikë, ka fuqi të jashtëzakonshme dhe performancë të lartë.