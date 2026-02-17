Ferrari shpërblen punonjësit, fitimet rekord kthehen në bonuse të mëdha

Ferrari nuk vendosi një rekord shitjesh vitin e kaluar, por nuk ishte larg – me 13,640 njësi të dorëzuara te klientët.
Megjithatë, suksesi i një prodhuesi veturash nuk matet vetëm nga numri i automjeteve që shet çdo vit.
Meqenëse Ferrari ndërton disa nga veturat më të shtrenjta në treg, marzhet e fitimit janë thelbësore për performancën e kompanisë.
Edhe pse shiti më pak vetura në vitin 2025, Ferrari gjeneroi më shumë para se një vit më parë.
Të ardhurat neto u rritën me 7% në 7.1 miliardë euro, ndërsa fitimi operativ u rrit me 12% në 2.1 miliardë euro.
Punonjësit e kompanisë tani po përfitojnë nga suksesi i markës me bonuse rekord vjetore.
Drejtori ekzekutiv i Ferrarit, Benedetto Vigna, zbuloi se punëtorët në Itali kanë të drejtë të marrin një shpërblim vjetor konkurrues deri në 14,900 euro.