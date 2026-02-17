Ballina Auto Ferrari shpërblen punonjësit, fitimet rekord kthehen në bonuse të mëdha

Ferrari shpërblen punonjësit, fitimet rekord kthehen në bonuse të mëdha

Ferrari nuk vendosi një rekord shitjesh vitin e kaluar, por nuk ishte larg – me 13,640 njësi të dorëzuara te klientët.

Megjithatë, suksesi i një prodhuesi veturash nuk matet vetëm nga numri i automjeteve që shet çdo vit.

Meqenëse Ferrari ndërton disa nga veturat më të shtrenjta në treg, marzhet e fitimit janë thelbësore për performancën e kompanisë.

Edhe pse shiti më pak vetura në vitin 2025, Ferrari gjeneroi më shumë para se një vit më parë.

Të ardhurat neto u rritën me 7% në 7.1 miliardë euro, ndërsa fitimi operativ u rrit me 12% në 2.1 miliardë euro.

Punonjësit e kompanisë tani po përfitojnë nga suksesi i markës me bonuse rekord vjetore.

Drejtori ekzekutiv i Ferrarit, Benedetto Vigna, zbuloi se punëtorët në Itali kanë të drejtë të marrin një shpërblim vjetor konkurrues deri në 14,900 euro.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram