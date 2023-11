Festime në Nablus gjërsa të burgosurit kthehen në shtëpi

Banorët në Nablus po festojnë kthimin e të burgosurve mes konfliktit të vazhdueshëm.

Al Jazeera raporton një atmosferë gëzimi në qytet dhe në të gjithë Bregun Perëndimor.

Shtatë gra dhe dy fëmijë janë liruar, ndërsa priten festime.

Të arrestuarit, të pavetëdijshëm për intensitetin e konfliktit gjatë qëndrimit në paraburgim, po mësojnë për ashpërsinë e situatës, veçanërisht në Gaza.

Festimi shtrihet përtej kthimit të të burgosurve, pasi njerëzit shprehin lehtësim për katër ditët e armëpushimit në Gaza, duke shpresuar se kjo do të thotë më pak ditë vuajtjeje për banorët e saj.

Thousands of Palestinians in the town of Beitunia, the occupied West Bank, welcome the first batch of women and children released by the Israeli occupation as part of the prisoner swap deal between the Palestinian resistance and the Israeli occupation. pic.twitter.com/amhKDpEPa2

— Quds News Network (@QudsNen) November 24, 2023