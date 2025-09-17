Fidan: Turqia luan një rol kyç në parandalimin dhe përfundimin e konflikteve

Ministri turk i Punëve të Jashtme, Hakan Fidan, ka deklaruar se Turqia ka qenë garantuese e paqes, stabilitetit dhe drejtësisë, duke theksuar rolin që Ankaraja ka luajtur për parandalimin dhe përfundimin e konflikteve, raporton Anadolu.
“Forca jonë diplomatike luan një rol vendimtar në parandalimin dhe përfundimin e luftërave. Sot, Turqia është bërë garantuese e paqes, stabilitetit dhe drejtësisë në rajonin tonë. Falë diplomacisë së kryer nën lidershipin e kreut të shtetit, janë ekspozuar politikat e paligjshme të Izraelit dhe shtypja e sionizmit, ndërsa kauza palestineze ka fituar vrull dhe mbështetje në forumet ndërkombëtare”, tha Fidan në ceremoninë e hapjes së punimeve për kompleksin e ri të Ministrisë së Punëve të Jashtme në kryeqytetin Ankara.
“Sot, nga Ukraina në Siri, nga Kaukazi në Bririn e Afrikës, Turqia është bërë një aktor që mund të formësojë dinamikën rajonale”, tha Fidan, duke shtuar se falë lidershipit të fortë të presidentit Recep Tayyip Erdoğan, vendi ka arritur të qëndrojë larg “rrethit të flakëve”.
Duke theksuar transformimin e diplomacisë, Fidan tha se me shfaqjen e diplomacisë moderne, zakonet e shekujve 17 dhe 18 i lanë vendin procedurave të reja dhe metodave më të institucionalizuara.
Ai theksoi se diplomacia është zhvilluar nga kontaktet e përkohshme në marrëdhënie komplekse dhe gjithëpërfshirëse të endura me ndërlidhje.
“Ne gjithashtu po zgjerojmë praninë tonë jashtë vendit. Me 263 misione të huaja, tani kemi rrjetin e tretë diplomatik më të madh në botë”, shtoi ai.
Fidan gjithashtu theksoi se “gjeografi të reja, sfida të reja, ekuilibra në ndryshim dhe mundësi të reja na presin dhe për këtë arsye një diplomaci më e fortë është e nevojshme më shumë se kurrë”.
Ai theksoi se diplomacia turke është e rrënjosur në një traditë dhe kujtesë institucionale që shtrihet në shekuj.
“Sot, ekziston një Turqi që ndjek një politikë të jashtme të pavarur dhe kombëtare, një politikë që ka zë në çështjet rajonale dhe globale”, tha ai.
Ministri turk tha se marrëveshjet, procesverbalet dhe kujtimet e ruajtura në arkivat e ministrisë gjithashtu shërbejnë si kujtesë e kombit turk.