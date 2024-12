Fidan: Turqia po vepron me kujdes për të siguruar që DAESH dhe PKK të mos shfrytëzojnë Sirinë pas regjimit

Turqia po vepron me kujdes për të siguruar që terroristët e DEASH-it dhe PKK-së të mos shfrytëzojnë situatën në Sirinë pas rënies së regjimit të Asadit, tha sot ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan, raporton Anadolu.

Gjatë luftës civile siriane mbi dhjetëvjeçare, dy grupet terroriste kanë përdorur mungesën e një administrate efektive për të pasur mbretërim të lirë, me PKK/YPG-në që kërkon të krijojë një korridor terrorist përgjatë kufirit me Turqinë, dhe trupat turke të dislokuara për të parandaluar atë kërcënim.

Në një konferencë për mediat në Doha, duke theksuar se zyrtarët turq janë në kontakt me homologët e tyre amerikanë, Fidan u kërkoi të gjithë aktorëve në rajon dhe gjetkë që të veprojnë me qetësi dhe kujdes, pasi rajoni nuk duhet të tërhiqet në destabilitet të mëtejshëm.

Duke theksuar se Turqia i kushton rëndësi të madhe unitetit kombëtar, sovranitetit dhe integritetit territorial të Sirisë, Fidan tha se institucionet shtetërore siriane duhet të mbrohen dhe forcat opozitare duhet të bashkohen menjëherë.

Populli sirian do të riformësojë të ardhmen e vendit të tij, tha ai, duke shtuar se miliona sirianë që u desh të largoheshin nga vendi i tyre gjatë luftës së gjatë civile tani mund të kthehen.

Duke thënë se Turqia do të vazhdojë të punojë me administratën e re të Sirisë, duke përdorur gjithçka që ka së bashku me fqinjët rajonalë për të rindërtuar vendin, Fidan tha se ata nuk kanë informacion mbi vendndodhjen e presidentit të rrëzuar sirian Bashar al-Asad, duke shtuar se ai mund të jetë jashtë vendit.

Që kur kryeqyteti Damasku ra nën kontrollin e forcave kundër regjimit të dielën, ka pasur zëra se Asad është larguar, por asgjë nuk është konfirmuar.