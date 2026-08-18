Filipine, 4 të vrarë dhe 9 të plagosur nga të shtënat në një shkollë të mesme

Të paktën katër persona u vranë dhe nëntë të tjerë u plagosën në një të shtënë me armë zjarri të martën herët në Shkollën e Mesme Ateneo de Zamboanga në qytetin Zamboanga në Filipinet jugore, përfshirë edhe autorin e dyshuar të të shtënave, raportoi media lokale The Manila Times, transmeton Anadolu.
Incidenti ndodhi pak para se të fillonte mësimi, tha policia. Byroja Kombëtare e Hetimit tha se dy nxënës dhe dy roje sigurie u vranë dhe nëntë të tjerë u plagosën në të shtënat. Identitetet e viktimave nuk janë bërë të ditura.
Autori i të shtënave u identifikua si mashkull dhe një nxënës i vitit të katërt të shkollës së mesme, babai i të cilit thuhet se punonte në Zyrën Doganore të Qytetit Zamboanga, sipas raportit.
Autoritetet thanë se i dyshuari kishte sjellë një pistoletë dhe një pushkë në ambientet e shkollës dhe se ka hapur zjarr brenda një klase “pa ndonjë provokim të dukshëm”.
Autori i dyshuar dhe viktima ishin të dy nxënës në shkollën private të drejtuar nga jezuitët, tha kryetari i bashkisë Khymer Adan Olaso.
Videoja tregon studentët duke u larguar me vrap nga një ndërtesë shkolle ndërsa u dëgjua një e shtënë me armë zjarri.
Policia dhe hetuesit mbeten në vendngjarje ndërsa autoritetet përcaktojnë motivin dhe shqyrtojnë mangësitë e mundshme të sigurisë.