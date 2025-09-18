Fillon greva mbarëkombëtare në Francë, 30 të arrestuar në orët e para

Greva dhe protesta mbarëkombëtare të udhëhequra nga sindikatat nisën në gjithë Francën herët të enjten, me 30 persona të arrestuar deri më tani, transmeton Anadolu.
Në orët e para të një dite mobilizimi mbarëkombëtar, Policia Kombëtare e Francës raportoi 40 bllokada dhe 30 arrestime, sipas transmetuesit BFM TV.
Ministri i Brendshëm në largim, Bruno Retailleau u tha gazetarëve se tashmë ka pasur disa “tentativa bllokadash” në gjithë Parisin dhe një “përpjekje sabotimi kundër një rrjeti të ujit” në Martinikë.
Protestuesit kanë filluar gjithashtu të mblidhen në Var, Caen, Finistere dhe Toulon. Shkollat nuk janë të përjashtuara nga grevat, me një shkollë të mesme në Paris të bllokuar nga nxënësit dhe 33 për qind e mësuesve të shkollave fillore që gjithashtu i janë bashkuar grevës.
I organizuar nga sindikatat kryesore franceze, mobilizimi vjen në përgjigje të propozimeve kontroverse të buxhetit të paraqitura nga ish-kryeministri Francois Bayrou.
Retailleau deklaroi të mërkurën se pritet një mobilizim “shumë, shumë i fortë” në sektorë të ndryshëm, përfshirë shërbimet publike, arsimin, transportin, bujqësinë, industrinë dhe argëtimin.
Për sigurinë gjatë protestave, Ministria e Brendshme do të vendosë mbi 80 mijë policë dhe xhandarë në gjithë vendin, së bashku me automjete të blinduara, dronë dhe topa uji.
Retailleau paralajmëroi se autoritetet do të veprojnë shpejt kundër çfarëdo trazire.
Për herë të parë që nga protestat e “Jelekëve të Verdhë”, 24 automjete të blinduara “Centaure” do të vendosen nëpër Francë, së bashku me rreth 10 pajisje për goditje me ujë.
Rreth 40 marshime sindikatash janë planifikuar në gjithë vendin, me parashikime fillestare që tregojnë se deri në 800 mijë demonstrues mund të marrin pjesë.
Aksioni i sotëm vjen pas mobilizimit nën moton “Blloko gjithçka” javën e kaluar, që tërhoqi afërsisht 197 mijë njerëz në gjithë Francën.
– Plani kontrovers i buxhetit kombëtar
Franca po përballet me tensione politike në rritje pasi Bayrou humbi një votëbesim në Asamblenë Kombëtare më 8 shtator.
Bayrou, i cili zbuloi një kuadër buxhetor për vitin 2026 në korrik, kërkonte mbështetje për një plan për të kursyer gati 44 miliardë euro si pjesë e përpjekjeve për të ulur borxhin publik në rritje të Francës, i cili tani është 113 për qind e PBB-së së saj.
Presidenti francez Emmanuel Macron emëroi ministrin e Forcave të Armatosura Sebastien Lecornu si kryeministrin e ri të vendit. Ai është ngarkuar me detyrën e mbajtjes së konsultimeve me partitë politike përpara se të formojë qeverinë e tij.
Franca ka një nga deficitet më të mëdha buxhetore të Bashkimit Evropian me 5.8 për qind të PBB-së. Negociatat për buxhetin kanë qenë një burim i madh tensionesh në politikën franceze.
Dështimi për të arritur marrëveshje për buxhetin e vitit 2025 vitin e kaluar çoi gjithashtu në rrëzimin e qeverisë Michel Barnier në dhjetor, pasi partitë e krahut të majtë dhe të ekstremit të djathtë u bashkuan pas një mocioni mosbesimi.