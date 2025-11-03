Filmohet shkatërrimi në lagjet lindore të qytetit Khan Younis

Kryqëzimi Beni Suheyla në lindje të qytetit Khan Younis në jug të Rripit të Gazës, u filmua nga ajri pas tërheqjes së ushtrisë izraelite, raporton Anadolu.
Zona, një nga qendrat më të rëndësishme të transportit të qytetit, u pa se kishte pësuar dëme të rënda në ndërtesa të shumta banimi dhe tregtare si dhe në infrastrukturë.
Shkatërrimi i kryqëzimit ka ndërprerë rëndë komunikimin midis zonave lindore dhe jugore të Khan Younisit.
– Gjenocidi dyvjeçar i Izraelit në Gaza
Edhe pse ofensiva dyvjeçare e Izraelit, e nisur më 8 tetor 2023, duket se ka përfunduar me marrëveshjen e armëpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor 2025, pushtimi dhe shkeljet vazhdojnë në praktikë.
Që nga tetori i vitit 2023, në sulmet e Izraelit janë vrarë 68.865 palestinezë ndërsa 170.670 janë plagosur. Shumica e të vrarëve dhe të plagosurve janë gra dhe fëmijë.
OKB-ja njoftoi se 90 për qind e infrastrukturës së Rripit të Gazës është shkatërruar, me koston e rindërtimit të vlerësuar në afërsisht 70 miliardë dollarë.
Izraeli e ka shkelur vazhdimisht marrëveshjen e armëpushimit që kur ajo hyri në fuqi. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës, 226 palestinezë janë vrarë dhe 600 janë plagosur si rezultat i këtyre shkeljeve.