Finlanda drejt shtrëngimit të rregullave për studentët e huaj dhe bashkimin familjar

Qeveria e Finlandës ka propozuar të enjten rregulla më të rrepta për lejet e qëndrimit për studentët ndërkombëtarë, përfshirë një periudhë pritjeje njëvjeçare para se anëtarët e familjes së tyre të mund të aplikojnë për t’iu bashkuar atyre, si dhe kërkesa të reja për njohuritë gjuhësore, sipas raportimeve të mediave, transmeton Anadolu.
Transmetuesi publik Yle raportoi se qeveria e kryeministrit Petteri Orpo i ka paraqitur parlamentit ndryshimet e propozuara ligjore, me synimin për të trajtuar vështirësitë financiare me të cilat përballen disa studentë të huaj.
Sipas propozimit, anëtarët e familjes do të mund të aplikojnë për leje qëndrimi vetëm pasi studenti të ketë jetuar në Finlandë për të paktën një vit. Aktualisht, ata mund të paraqesin aplikimet në të njëjtën kohë me studentin.
Qeveria dëshiron gjithashtu të përcaktojë kërkesa specifike financiare në euro për studentët ndërkombëtarë dhe ta rishikojë shumën e kërkuar çdo tre vjet, për të pasqyruar inflacionin dhe kostot e jetesës.
Një kërkesë e re për njohuritë gjuhësore do t’u mundësonte autoriteteve të refuzojnë aplikimet për leje qëndrimi nga studentët që nuk kanë njohuri të mjaftueshme të gjuhës së mësimit.
Sipas Yle, raportet qeveritare kanë konstatuar se disa studentë mbërrijnë pa njohuri të mjaftueshme gjuhësore, ndërsa të tjerë i përdorin lejet e studentit kryesisht si rrugë për të hyrë në tregun finlandez ose më gjerësisht në atë të punës të BE-së.
“Studentët që vijnë në Finlandë duhet të kenë aftësi reale për të ndjekur studimet e tyre, për të përballuar shpenzimet me burimet e tyre financiare dhe për të ndërtuar të ardhmen e tyre këtu”, ka thënë ministri i Punësimit, Matias Marttinen.
Periudha e pritjes për bashkimin familjar pritet të hyjë në fuqi më 5 prill 2027, ndërsa ndryshimet e tjera do të zbatohen nga tetori i vitit 2027.