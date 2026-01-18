Fiset siriane çlirojnë në masë të madhe pjesë të Deir ez-Zorit të pushtuar nga terroristët e YPG/SDF-së

Një pjesë e provincës siriane Deir ez-Zor, e cila ishte nën pushtimin e organizatës terroriste YPG/SDF, është çliruar në masë të madhe nga forcat fisnore në lindje të lumit Eufrat.
Sipas informacioneve të siguruara nga ekipi i Anadolut nga burime fisnore në Deir ez-Zor, operacionet e armatosura të nisura kundër terroristëve të YPG/SDF-së nga fiset që vijnë nga brigjet perëndimore të lumit që e ndan provincën në dy pjesë, së bashku me fiset në anën lindore, kanë vazhduar që nga mbrëmja e së shtunës.
Pas çlirimit të pjesëve jugore dhe qendrore të provincës, forcat fisnore kanë zgjeruar zonat e tyre të kontrollit drejt veriut, në drejtim të Rakas dhe Hasekes, duke siguruar në masë të madhe kontrollin mbi kufijtë e provincës.
Vendbanimet Mheimide, Suvaidan Xhazira, Murad, Giranic, Tajane, Al-Xharzi, Al-Huseinijeh, Halabije, Al-Baghour, Al-Boubadran, Al-Bahrah, Susah, Abu Hardub, Al-Shenan, Darnaxh, Diban, Al-Havajixh, Al Busayraj, Subha, Dehla, Xhadid Bagara, Khasham, Mazlum, Al-Hisan, Fusha e naftës Xhafra, Huvajixh Bumasah dhe Sava në Deir ez-Zor janë tani nën kontrollin e forcave fisnore.
Sipas një deklarate të zyrës së guvernatorit të Deir ez-Zorit, fiset lokale kanë çliruar gjithashtu nga grupi terrorist zonën që përfshin fushën e naftës Omar dhe fushën e gazit Kuniko.