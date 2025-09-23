Flamuri palestinez ngrihet mbi bashkinë e Lionit pavarësisht ndalimit

Flamuri palestinez u ngrit mbi bashkinë e Lionit të martën, më 23 shtator, në kundërshtim me një ndalim mbarëkombëtar të vendosur nga qeveria franceze, raporton Anadolu.
Ministria e Brendshme e Francës raportoi se 52 bashki nga 34.875 e kanë shfaqur flamurin, pavarësisht udhëzimeve të qarta për prefektët për të parandaluar ngritjen e flamujve palestinezë në bashkitë dhe ndërtesa të tjera publike. Komuna të tjera thuhet se planifikonin ta ngrinin flamurin më vonë gjatë mbrëmjes.
Të hënën, Presidenti francez, Emmanuel Macron, njoftoi se vendi i tij njeh zyrtarisht Shtetin e Palestinës.
“Unë sot deklaroj se Franca njeh Shtetin e Palestinës,” tha Macron në një konferencë ndërkombëtare mbi Palestinën në New York, përpara fillimit të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së të kësaj jave.
Konferenca, e bashkëkryesuar nga Franca dhe Arabia Saudite, vjen pas një takimi të ngjashëm në korrik.SHBA-ja dhe Izraeli nuk morën pjesë në takim.
Forcat e ushtrisë izraelite mbajtën një prani në disa lagje të Qytetit të Gazës, ndërsa të dielën njoftuan hyrjen e një divizioni tjetër të blinduar në Qytetin e Gazës për të përforcuar forcat që tashmë janë vendosur atje.
Izraeli nisi Operacionin “Karrocat e Gideonit 2” në fillim të këtij muaji, duke synuar pushtimin e plotë të Qytetit të Gazës. Gati 1 milion palestinezë, shumica e të cilëve të zhvendosur nga pjesë të tjera të enklavës, mbeten të bllokuar nën bombardime të pamëshirshme.
Ushtria izraelite ka vrarë mbi 65.300 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, në Gaza që nga tetori i vitit 2023. Bombardimet e pamëshirshme e kanë bërë enklavën të pabanueshme dhe kanë çuar në uri dhe përhapjen e sëmundjeve.