Më shumë se 50 anije me aktivistë, mjekë e personalitete ndërkombëtare janë nisur nga Barcelona drejt Gazës, për të dërguar ndihma dhe për të sfiduar bllokadën izraelite. Lundrimi u shty përkohësisht për shkak të motit të keq, por pritet të vazhdojë së shpejti. /mesazhi
