Flotilja Global Sumud pritet të arrijë në Gaza për katër ditë

Organizata ndërkombëtare ka njoftuar se flotilja humanitare Global Sumud pritet të arrijë në Gaza brenda katër ditësh, pavarësisht një problemi teknik në njërin nga anijet.
Vullnetarët nga anija Johnny M u transferuan në mjete të tjera, ndërsa disa u dërguan në breg me ndihmën e Kryqit të Kuq.
Sipas organizatorëve, kjo nuk do të shkaktojë vonesa të mëdha në mision. Aktualisht 47 anije janë duke lundruar drejt Gazës me synimin për të thyer bllokadën izraelite dhe për të dërguar ndihma urgjente humanitare. /mesazhi