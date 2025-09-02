Flotilja Globale “Sumud” drejt rrugës për në Gaza

Me mbështetjen e më shumë se 44 vendeve, Flotilja Globale “Sumud” vazhdon udhëtimin e saj që nisi nga qyteti spanjoll i Barcelonës, në solidaritet me Palestinën dhe për të thyer bllokadën izraelite, raporton Anadolu.
– 20 anije dhe 300 persona në flotilje drejt Gazës
Flotilja Globale “Sumud”, e përbërë nga rreth 20 anije dhe mbi 300 persona, pas portit të Barcelonës po lundron drejt Mesdheut përmes Italisë, Greqisë dhe Tunizisë. Në Flotiljen Globale “Sumud” janë përfshirë aktivistë, artistë, politikanë, mjekë dhe gazetarë.
Barcelona, e cila ndërpreu të gjitha marrëdhëniet institucionale me Izraelin për shkak të gjenocidit në Gaza, ishte pika e parë e nisjes për Flotiljen Globale “Sumud”.
Anijet përfshijnë aktorin irlandez Cunningham, aktivisten suedeze të njohur ndërkombëtarisht Greta Thunberg, aktorin spanjoll Eduardo Fernandez dhe ish-kryetaren e Bashkisë së Barcelonës, Ada Colau.
– Flotilja Globale “Sumud”
Sumud, që në arabisht do të thotë “vendosmëri” ose “vendosmëri e palëkundur”, u bë koncept i shtypjes dhe rezistencës midis popullit palestinez pas luftës gjashtëditore të vitit 1967.
Koncepti i “Sumud”-it nënkupton nevojën që palestinezët të qëndrojnë në tokat e tyre, të ruajnë identitetin dhe kulturën palestineze dhe të kërkojnë mënyra për t’i rezistuar pushtimit dhe për të ndërtuar institucione alternative përmes mosbindjes civile jo të dhunshme.
Në aktivitetet artistike që lidhen me Palestinën, simbole të tilla si pema e ullirit dhe gruaja fshatare shtatzënë përdoren për të përshkruar këtë koncept.