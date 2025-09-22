Flotilja humanitare për në Gaza thotë se ka 7 ditë për të mbërritur në enklavën e rrethuar nga Izraeli

Flotilja Globale Sumud tha sot se anijet e saj janë 715 milje detare nga Gaza, ndërsa ato po konvergojnë në ujërat ndërkombëtare përpara përpjekjes për të thyer bllokadën e Izraelit ndaj enklavës palestineze, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, koalicioni tha se flota e saj greke pritet të bashkohet “në ditët në vijim” si pjesë e misionit humanitar.
“Anijet e Flotiljes Globale Sumud tani po bashkohen me flotën greke që do të bashkohet së shpejti, ndërsa po shkojmë në javët e fundit të misionit tonë humanitar për të arritur në Gaza dhe për të thyer bllokadën e paligjshme të Izraelit”, thuhet në deklaratë..
Një video e publikuar nga koalicioni tregoi anijen “Sirius” me datën e 22 shtatorit, duke vënë në dukje se është “pesë ditë larg zonës me rrezik të lartë” dhe “shtatë ditë larg Gazës”.
Organizatorët thanë se më shumë se 40 anije po konvergojnë në ujërat ndërkombëtare për misionin.
Kohët e fundit, dhjetëra anije kanë lundruar nga portet e Afrikës së Veriut dhe Evropës drejt Gazës, si pjesë e misionit humanitar për të thyer rrethimin izraelit.
Misioni është përpjekja më e madhe e këtij lloji që synon të arrijë në Gaza, ku 2,4 milionë palestinezë jetojnë nën një bllokadë izraelite që ka zgjatur 18 vjet.
Izraeli më parë ka ndaluar anijet që shkonin në Gaza, duke i sekuestruar ato dhe duke i deportuar personat që ishin në bord.
Hetuesit e OKB-së kanë arritur në përfundimin se Izraeli po kryen gjenocid në Gaza, ku më shumë se 65.300 njerëz janë vrarë që nga tetori i vitit 2023.