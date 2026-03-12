Fluturime misterioze mes Tel Avivit dhe Beogradit, REL: Dyshime për transport armësh

Në fillim të marsit, një avion izraelit transporti u nis nga Tel Avivi drejt Beogradit dhe më pas u kthye sërish në shtetin hebre, sipas të dhënave të Radio Evropa e Lirë dhe faqeve për ndjekjen e fluturimeve.Avioni ishte i llojit të përdorur për ngarkesa të rënda dhe të rrezikshme, përfshirë armët, megjithëse nuk është bërë e qartë çfarë konkretisht transportonte, pasi institucionet përkatëse nuk kanë dhënë sqarime. Kompania private izraelite “Challenge Airlines IL” ka kryer gjatë muajit të fundit të paktën nëntë fluturime mes Serbisë dhe Izraelit, përfshirë dy fluturime pas përshkallëzimit të konfliktit izraelito-iranian më 28 shkurt 2026.
Pyetjet e Radio Evropa e Lirë drejtuar ministrive serbe dhe kompanisë mbetën pa përgjigje. Serbia e kishte pezulluar eksportin e armëve në qershor të vitit 2025 pas një urdhri të presidentit Aleksandar Vuçic, por informacionet nga dy fabrika shtetërore tregojnë se eksporti rifilloi në shkurt 2026.
Të dhënat zyrtare të eksporteve të armëve janë të pakta dhe sekretet për destinacionin, sasinë dhe llojet e armëve mbeten të panjohura. Në vitin 2025, Serbia eksportoi armë dhe municione me vlerë rreth 50 milionë dollarë, gjysma e nivelit të vitit 2024. Aeroporti i Beogradit nuk ka dhënë detaje mbi ngarkesat e avionëve që lidhen me Izraelin, por insistoi vetëm se përdorimi i infrastrukturës bëhet sipas rregulloreve ndërkombëtare dhe kombëtare. REL thotë se edhe gjatë moratoriumit për eksportin e armëve nga Serbia, ka prova se disa dërgesa kanë vazhduar, përfshirë në Azerbajxhan dhe Qipro.
Ligjërisht, lejet për eksportin e armëve kërkojnë miratim nga disa ministri dhe certifikatë nga përdoruesi i fundit, me qellim shmangien e shkeljes së sanksioneve ndërkombëtare dhe parandalimin e konflikteve të armatosura. Megjithatë, pjesa më e madhe e eksporteve të municioneve nuk raportohet publikisht, duke e bërë të vështirë ndjekjen e tyre.