Fluturimi i dronëve nga Serbia në veri, Hoxha: E kemi njoftuar KFOR-in

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë, Gazmend Hoxha, ka deklaruar se kohëve të fundit ka pasur fluturime të dronëve në pjesën veriore të Kosovës, e për të cilat dyshojnë se po vijnë nga Serbia.
Para mediave, Hoxha u shpreh se për këtë situatë tashmë është njoftuar edhe KFOR-i, transmeton Telegrafi.
“Kohën e fundit kemi pasur fluturime të dronëve që ne po dyshojmë që po vijnë nga territori i Serbisë në pjesën veriore të Kosovës. Policia është në kontakt me KFOR, jemi duke bërë monitorimin dhe me pa se çfarë mund të bëhet”, deklaroi ai.
Ai tha se “kjo është e rrezikshme për pjesën e kufirit po, por për qytetarët tanë jo, ne jemi duke i mbrojtur po ashtu”.
Mes tjerash, ai shtoi se hapësira ajrore është përgjegjësi e KFOR.
Për këtë çështje, Telegrafi ka dërguar pyetje edhe në KFOR, por që të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje deri në publikimin e këtij artikulli.