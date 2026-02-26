Fondacioni turk TDV shpërndan ndihma ushqimore për 8.250 familje në Somali

Një organizatë humanitare turke ka shpërndarë ndihmë ushqimore për 8.250 familje në rajonet e prekura nga thatësira të Somalisë gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, thanë zyrtarët turq, transmeton Anadolu.
Fondacioni Diyanet i Turqisë (TDV) shpërndau pako ushqimore në shtatë shtete dhe 13 rajone të vendit si pjesë e programit të ndihmës për Ramazanin, të mbështetur nga donacionet nga kontribuuesit bamirës.
Paketat e ndihmës, që përmbajnë artikuj bazë si miell, oriz, makarona, sheqer, vaj gatimi dhe bishtajore, u përgatitën për familjet që përballen me vështirësi ekonomike mes kushteve të zgjatura të thatësirës që janë përkeqësuar vitet e fundit.
Ekipet e përbëra nga stafi i fondacionit dhe vullnetarët kryen shpërndarjet në rajone të ndryshme, duke përfshirë kampet në kryeqytetin Mogadishu. Ngjarjet e ndihmës u mbajtën në kampin Hindere në rrethin Daynile dhe kampin Bilhayr në zonën Garapaley, me zyrtarë që u takuan me familjet pas shpërndarjeve.
Omer Faruk Arslan, këshilltar i shërbimeve fetare në Ambasadën Turke në Mogadishu, tha për Agjencinë Anadolu se mbështetja humanitare mbetet kritike ndërsa thatësira e rëndë është intensifikuar në të gjithë Somalinë.
“Për shkak të thatësirës, ka pasur probleme serioze në aksesin në ushqim dhe ujë gjatë dy viteve të fundit. Me mbështetjen e donatorëve tanë, ne po u shpërndajmë pako ushqimore atyre që kanë nevojë në 13 rajone”, tha Arslan.
Ai tha se çdo familje mori një pako dhe vuri në dukje se nga shpërndarja totale e 8.250 pakove pritet të përfitojë rreth 80.000 njerëz, bazuar në një madhësi mesatare familjeje prej 10 personash.
Arslan e përshkroi ndihmën si të vlefshme në forcimin e lidhjeve midis Somalisë dhe Turqisë dhe falënderoi donatorët për kontributet e tyre.
TDV vazhdon të ofrojë ndihmë ushqimore për komunitetet vulnerabël në pjesë të ndryshme të botës gjatë gjithë Ramazanit.