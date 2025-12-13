Forbes: Njëqind gratë më të fuqishme në Botë për vitin 2025

Politika sfidon spektaklin: Von der Leyen, mbi Kim Kardashian!
Lista e 100 grave më të fuqishme në botë për vitin 2025 u publikua nga revista Forbes, duke nxjerrë në pah personalitete nga politika, ekonomia, teknologjia, kultura dhe media që formësojnë peizazhin global të pushtetit.
Renditja e këtij viti përfshin përsëri dy figura ikonike nga Nigeria: Drejtoreshën e Përgjithshme të Organizatës Botërore të Tregtisë, Ngozi Okonjo-Iweala, dhe themeluesen dhe CEO-n e EbonyLife Media, Mo Abudu. Të dy gratë bashkëjetojnë në listë me figura kryesore në skenën ndërkombëtare, siç është Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e cila zë vendin e parë.
Lista përfshin gjithashtu Presidenten e Bankës Qendrore Evropiane Christine Lagarde, kryeministren e parë femër të Japonisë, Sanae Takaichi, dhe Presidenten e Namibisë Netubo Ndi-Ndaitwa.
Kim Kardashian, bashkëthemeluese e Skims dhe sipërmarrëse mode me më shumë se 350 milionë ndjekës në mediat sociale, është përfshirë gjithashtu për herë të parë.
Në vitin 2025, kompania e saj arriti një vlerësim prej pesë miliardë dollarësh, ndërsa bashkëpunimi i saj me Nike në linjën NikeSkims e forcoi më tej praninë e saj ndërkombëtare.
Gjithashtu në listë është Taylor Swift, e cila u bë miliardere në tetor 2023, duke u bërë muzikantja e parë që hyri në renditje vetëm falë të ardhurave të saj nga muzika dhe performancat live.
Si i renditi Forbes gratë
Forbes shpjegon se përzgjedhja e grave u bazua në katër shtylla kryesore: fuqia ekonomike, prania në median publike, ndikimi shoqëror dhe institucional dhe fusha e ndikimit. Vlerësimi mbuloi gjashtë sektorë kryesorë, duke përfshirë biznesin, teknologjinë, financat, median dhe kulturën, politikën dhe filantropinë.
Njëqind gratë në listë menaxhojnë së bashku më shumë se 4.9 trilionë dollarë të ardhura, punësojnë më shumë se 9.3 milionë njerëz dhe ndikojnë në vende që përbëjnë më shumë se gjysmën e PBB-së globale.
Siç vëren Forbes, këto janë gra që dallohen për qëndrueshmërinë e tyre në një periudhë trazirash të forta gjeopolitike dhe ekonomike.
Pesë gratë afrikane në listën e 100 grave
Pesë gra nga Afrika janë përfshirë në renditjen e këtij viti. Midis tyre është edhe CEO e FirstRand Group, Mary Vilakazi, e cila mori drejtimin e një prej grupeve më të mëdha bankare të kontinentit në vitin 2024. Gjithashtu në listë është Presidentja e Namibisë, Netubo Ndi-Ndaitëa, kreu i parë femër i shtetit në vend, dhe CEO e Bidvest, Bhumi Madisa, e cila drejton një grup me rreth 130,000 punonjës.
Ngozi Okonjo-Iweala mban një vend të veçantë si gruaja e parë dhe afrikani i parë që u emërua drejtor i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Tregtisë, ndërsa Mo Abudu njihet si një nga gratë më të fuqishme në median globale, duke krijuar partneritete historike me kompani të tilla si Netflix, Sony Pictures Television dhe AMC Networks.
Renditja e Forbes për vitin 2025 kryesohet nga Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, Presidentja e Bankës Qendrore Evropiane, Christine Lagarde, dhe kryeministrja japoneze, Sanae Takaichi. Gjithashtu në vendet e para në listë janë kryeministrja italiane Giorgia Meloni, presidentja meksikane Claudia Sheinbaum dhe liderë globalë të biznesit, përfshirë CEO-n e General Motors, Mary Barra, CEO-n dhe kryetaren e Citi, Jane Fraser, kryetaren dhe CEO-n e Fidelity Investments, Abigail Johnson dhe CEO-n e AMD, Lisa Su.
Forbes thekson se pushteti në epokën e sotme nuk kufizohet vetëm në një titull apo një industri, por shprehet përmes aftësisë për të formësuar politikat, tregjet, zhvillimet teknologjike dhe trendet kulturore në nivel global. /tesheshi