Forcat Ajrore Amerikane do të blejnë dy Tesla Cybertrucks dhe do t’i shkatërrojnë

Forcat Ajrore Amerikane synojnë të blejnë dy mostra të kamionetës elektrike Cybertruck të Teslas vetëm për t’u përdorur si shënjestra për testimin e armëve precize.
Sipas mediave të huaja, Qendra e Testimit të Forcave Ajrore Amerikane (AFTC) ka paraqitur një kërkesë për të blerë 30 automjete për testim në Poligonin e Missile White Sands në New Mexico.
Lista e automjeteve përfshin sedanë, kamionetë, crossoverë dhe furgonë, por vetëm dy artikuj rendisin një markë dhe model specifik, dhe ai është Tesla Cybertruck.
Dokumentacioni tregon pse nevojiten këto automjete specifike.
Ai thotë se AFTC synon të përdorë automjete specifike Tesla për testim në përgatitje për operacione luftarake.
Në kushte konflikti në botën reale, armiku mund të përdorë Tesla Cybertruck, pasi vëzhgimet kanë treguar se ato nuk pësojnë nivelin e pritur të dëmtimit gjatë përplasjeve serioze.
Forcat Ajrore Amerikane me sa duket duan të jenë të sigurta që armët e tyre precize mund të godasin dhe shkatërrojnë objektiva si Cybertruck, pavarësisht qëndrueshmërisë së tij të pazakontë.
Drejtori ekzekutiv i Teslas, Elon Musk, më parë ka pohuar se Cybertruck është “i papërshkueshëm nga plumbat” dhe “mund t’i mbijetojë apokalipsit”.
Ai gjithashtu ka thënë disa herë se modeli elektrik është i përshtatshëm për qëllime ushtarake dhe madje ia ka ofruar atë ushtrisë amerikane.
Megjithatë, duket se shembujt e parë do të përdoren ende si objektiva për shkatërrim.