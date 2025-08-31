Forcat e armatosura të Iranit dënojnë sulmet në Jemen, thonë se Izraeli duhet të “përmbahet”

Trupat e Gardës Revolucionare Islamike të Iranit (IRGC) i kanë cilësuar sulmet e fundit izraelite në Jemen si një “krim lufte të hapur kundër njerëzimit dhe shembull të qartë të terrorizmit shtetëror”.
Në një deklaratë, IRGC tha se këto sulme vetëm “nxisin më tej flakët e zemërimit të shenjtë” në Jemen, ndërsa Izraeli “vazhdon agresionin, terrorin dhe gjenocidin në rajon, duke përbërë kërcënim serioz për sigurinë rajonale dhe globale” me mbështetjen e SHBA-ve.
“Ne qëndrojmë krah popujve të shtypur të rajonit, veçanërisht popujve që po bëjnë histori në Palestinë dhe Jemen,” thuhet në deklaratë, duke shtuar se “qëndresa vazhdon.”
Edhe ushtria iraniane publikoi një qëndrim, duke e cilësuar Izraelin si një regjim “të egër, kriminal dhe çnjerëzor”.
“Sot, më shumë se kurrë, komuniteti ndërkombëtar është i vetëdijshëm se ky regjim i pakontrolluar dhe kriminal është një kërcënim serioz për njerëzimin, i cili duhet të përmbahet menjëherë, përndryshe do të jemi dëshmitarë të përhapjes së luftës dhe terrorit në mbarë botën,” thuhej në deklaratë. /mesazhi