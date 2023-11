Forcat izraelite arrestojnë “vajzën e guximshme palestineze” Ahed Tamimi

Ushtarët izraelitë arrestuan “vajzën e guximshme palestineze” Ahed Tamimi (23) në qytetin e Ramallahut në Bregun Perëndimor të pushtuar .

Nëna e Ahed Tamimit, Nariman Tamimi, për Anadolu tha se forcat izraelite bastisën shtëpinë e tyre në vendbanimin Nebi Salih të Ramallahut dhe morën vajzën e saj.

Neriman Tamimi deklaroi se ushtarët izraelitë gjatë bastisjes dëmtuan shtëpitë e tyre dhe sekuestruan celularët që përdornin.

Edhe babai i Ahed Tamimit u ndalua nga forcat izraelite pak ditë më parë.

Ahed Tamimi, e njohur si “vajza e guximshme palestineze”, u arrestua nga forcat izraelite në vitin 2017 dhe kaloi tetë muaj në burg.

Tamimi, e cila tri herë u plagos nga plumbat izraelitë në jetë, ka fituar ‘Çmimin e Guximit Handala’. Ajo ishte temë botërore me fotografitë e Anadolus.

The IOF arrests yet again released prisoner Ahed Tamimi as part of its continuous intimidation and subjugation attempts. pic.twitter.com/kLerYqUA1q

— Rania (@umyaznemo) November 6, 2023