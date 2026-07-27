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Forcat izraelite bastisin disa shtëpi në jug të Sirisë

Forcat izraelite bastisën sot disa shtëpi në jug të Sirisë gjatë një operacioni në periferinë perëndimore të provincës Daraa, njoftoi TV Alikhbariah i Sirisë, transmeton Anadolu.

Transmetuesi tha se forcat izraelite bastisën dhe kontrolluan disa shtëpi të civilëve në fshatin Al-Ardah, me operacionin e shoqëruar me të shtëna të forta.

Nuk raportohet për viktima apo të arrestuar dhe nuk ka patur asnjë koment të menjëhershëm nga ushtria izraelite.

Siria jugore ka qenë dëshmitare e inkursioneve dhe sulmeve të përsëritura izraelite për muaj të tërë, përfshirë bastisjet, kontrollet, arrestimet dhe ngritjen e postblloqeve ushtarake.

Aktivitetet u intensifikuan pas rënies së regjimit të Bashar al-Assadit në dhjetor 2024, kur Izraeli shpalli rënien e marrëveshjes së shkëputjes të vitit 1974 dhe mori kontrollin e zonës mbrojtëse siriane.

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