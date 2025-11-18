Forcat izraelite bastisin rajonin Quneitra në shkeljen e fundit të sovranitetit të Sirisë

Forcat izraelite organizuan të hënën tre bastisje në periferi të provincës Quneitra në jugperëndim të Sirisë, duke shkelur sovranitetin e vendit, raportuan mediat lokale, transmeton Anadolu.
Agjencia shtetërore siriane arabe e lajmeve (SANA) tha se forcat izraelite ngritën një pikë kontrolli ushtarake në një rrugë që lidh qytetet Samdaniya al-Sharqiya dhe Khan Arnabah, pasi bastisën zonën me automjete.
Forcat izraelite më vonë u tërhoqën nga zona, tha agjencia.
Më vonë, SANA raportoi se forcat izraelite përparuan në fshatin Umm A’zam në periferinë qendrore të provincës Quneitra.
Një patrullë izraelite e përbërë nga tre automjete ushtarake Humvee përparoi gjithashtu rreth digës Al-Mantra në fshatin al-Samdaniya dhe më pas vazhdoi të lëvizte drejt fshatit Al-Ajraf.
Nuk pati asnjë koment të menjëhershëm nga ushtria izraelite ose autoritetet siriane mbi raportin.
Inkursionet izraelite në Quneitra janë intensifikuar kohët e fundit, ndërsa vendasit ankohen për përparime në tokat e tyre bujqësore, si dhe për shkatërrimin e qindra hektarëve pyje, arrestimet e banorëve dhe krijimin e pikave të kontrollit ushtarak.
Të dielën, katër të rinj sirianë nga e njëjta familje u arrestuan nga forcat izraelite gjatë një bastisjeje në Khan Arnabah.
Ushtria izraelite ka kryer mbi 1.000 sulme ajrore në Siri dhe më shumë se 400 bastisje ndërkufitare në provincat jugore që nga dhjetori 2024, sipas të dhënave qeveritare.
Pas rënies së regjimit të Bashar al-Assad në fund të vitit 2024, Izraeli zgjeroi pushtimin e Lartësive të Golanit në Siri duke pushtuar zonën e demilitarizuar tampon, një veprim që shkeli Marrëveshjen e Çlirimit të vitit 1974 me Sirinë.