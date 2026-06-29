Forcat izraelite bastisin universitetin palestinez dhe sulmojnë rojen e sigurisë në Bregun Perëndimor

Forcat izraelite bastisën sot Universitetin Birzeit në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke sulmuar një roje sigurie dhe duke dëmtuar pronën përpara se të tërhiqeshin, thanë burimet lokale dhe institucioni, transmeton Anadolu.
Forcat izraelite sulmuan kampusin pranë Ramallahut, sulmuan rojen e sigurisë, bastisën ndërtesën e Fakultetit të Edukimit Fizik nga ana lindore dhe dëmtuan infrastrukturën dhe sendet, thanë burimet lokale për Anadolu.
Orari i provimeve në universitet, megjithatë, nuk u ndikua. “Duke ndjekur me autoritetet përkatëse atë që ndodhi në agimin e sotëm, kur forcat izraelite bastisën kampusin universitar dhe më vonë u tërhoqën, ne u konfirmojmë studentëve tanë të dashur se provimet do të zhvillohen në oraret e tyre të planifikuara sipas orareve të miratuara, pa ndryshime”, tha administrata e universitetit në Facebook.
Universiteti publikoi gjithashtu foto që tregojnë dëme në objektet e kampusit pasi forcat izraelite bastisën dhe kontrolluan ndërtesat.
Bastisjet izraelite në Universitetin Birzeit kanë ndodhur në mënyrë të përsëritur dhe zakonisht përfshijnë arrestime të studentëve, sulme ndaj stafit, bastisje në objektet e universitetit dhe sekuestrimin e artikujve dhe botimeve që lidhen me aktivitetet e studentëve.
Ushtria izraelite kryen bastisje pothuajse çdo ditë në qytete dhe qyteza të Bregut Perëndimor, shpesh duke përfshirë arrestime, marrje në pyetje në terren dhe kontrolle në shtëpi.