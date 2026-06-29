Ballina Artikuj Atë Ditë…

Atë Ditë…

Hoxhë Sadik Avdiu
“Atë Ditë, të devotshmit do t’i tubojmë te Mëshiruesi si mysafirë të nderuar.
“Ndërsa mëkatarët do t’i shtyjmë drejt Xhehenemit të etur (si një tufë që çohet drejt ujit).”
Merjem: 85-86
Pikat dalluese mes dy grupeve :
1. Tubimi: Të devotshmit tubohen me nder, ndërsa mëkatarët dërgohen me dhunë.
2. Qëndrimi: Të devotshmit janë mysafirë të nderuar, mëkatarët janë të dënuar.
3. Pritja: Të devotshmit priten me mikpritje, mëkatarët priten me shtyrje.
4. Destinacioni: Njëri grup shkon te Mëshiruesi, tjetri te Xhehenemi.
5. Emërtimi: Për të devotshmit përmendet mëshira, për mëkatarët përmendet zjarri.
6. Dinjiteti: Të devotshmit e ruajnë dinjitetin, mëkatarët trajtohen si tufë.
7. Emocioni: Të devotshmit ndjejnë siguri, mëkatarët ndjejnë etje të tmerrshme.
8. Shpejtësia: Mëkatarët nxitohen drejt zjarrit, ndërsa të devotshmit ecin drejt nderit.
9. Karakteri: Grupi i parë përfaqëson devotshmërinë, i dyti mëkatin.
10. Lidhja me Zotin: Të devotshmit janë në afërsi me Mëshiruesin, mëkatarët të shkëputur.
11. Përgjigja ndaj thirrjes: Të devotshmit shkojnë me dëshirë, mëkatarët shkojnë me detyrim.
12. Gjendja fizike: Të devotshmit janë të qetë, mëkatarët janë të etur.
13. Vlerësimi: Të devotshmit vlerësohen lart, mëkatarët nënçmohen.
14. Trajtimi: Njëri grup trajtohet si fisnik, tjetri si bagëti.
15. Prejardhja e destinuar: Njëri drejt shpërblimit, tjetri drejt ndëshkimit.
16. Ndikimi i veprave: Veprat e mira i çuan te Mëshiruesi, mëkatet i çuan te zjarri.
17. Fati përfundimtar: Njëri grup e gjeti Mëshiruesin, tjetri e gjeti pasojën e mohimit.
18. Mjedisi: Të devotshmit rrethohen nga nderimi, mëkatarët nga nxehtësia.
19. Pritshmëria: Të devotshmit kanë shpresën e realizuar, mëkatarët kanë frikën e vërtetuar.
20. Ndjesia e përjetësisë: Për të devotshmit është festë e nderuar, për mëkatarët është humbje.

Hoxhë Sadik Avdiu

 

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram