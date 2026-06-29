“Atë Ditë, të devotshmit do t’i tubojmë te Mëshiruesi si mysafirë të nderuar.
“Ndërsa mëkatarët do t’i shtyjmë drejt Xhehenemit të etur (si një tufë që çohet drejt ujit).”
Merjem: 85-86
Pikat dalluese mes dy grupeve :
1. Tubimi: Të devotshmit tubohen me nder, ndërsa mëkatarët dërgohen me dhunë.
2. Qëndrimi: Të devotshmit janë mysafirë të nderuar, mëkatarët janë të dënuar.
3. Pritja: Të devotshmit priten me mikpritje, mëkatarët priten me shtyrje.
4. Destinacioni: Njëri grup shkon te Mëshiruesi, tjetri te Xhehenemi.
5. Emërtimi: Për të devotshmit përmendet mëshira, për mëkatarët përmendet zjarri.
6. Dinjiteti: Të devotshmit e ruajnë dinjitetin, mëkatarët trajtohen si tufë.
7. Emocioni: Të devotshmit ndjejnë siguri, mëkatarët ndjejnë etje të tmerrshme.
8. Shpejtësia: Mëkatarët nxitohen drejt zjarrit, ndërsa të devotshmit ecin drejt nderit.
9. Karakteri: Grupi i parë përfaqëson devotshmërinë, i dyti mëkatin.
10. Lidhja me Zotin: Të devotshmit janë në afërsi me Mëshiruesin, mëkatarët të shkëputur.
11. Përgjigja ndaj thirrjes: Të devotshmit shkojnë me dëshirë, mëkatarët shkojnë me detyrim.
12. Gjendja fizike: Të devotshmit janë të qetë, mëkatarët janë të etur.
13. Vlerësimi: Të devotshmit vlerësohen lart, mëkatarët nënçmohen.
14. Trajtimi: Njëri grup trajtohet si fisnik, tjetri si bagëti.
15. Prejardhja e destinuar: Njëri drejt shpërblimit, tjetri drejt ndëshkimit.
16. Ndikimi i veprave: Veprat e mira i çuan te Mëshiruesi, mëkatet i çuan te zjarri.
17. Fati përfundimtar: Njëri grup e gjeti Mëshiruesin, tjetri e gjeti pasojën e mohimit.
18. Mjedisi: Të devotshmit rrethohen nga nderimi, mëkatarët nga nxehtësia.
19. Pritshmëria: Të devotshmit kanë shpresën e realizuar, mëkatarët kanë frikën e vërtetuar.
20. Ndjesia e përjetësisë: Për të devotshmit është festë e nderuar, për mëkatarët është humbje.
Hoxhë Sadik Avdiu