Kina ofron 14.7 milionë dollarë dhe mbështetje satelitore për Venezuelën pas tërmetit

Kina ka premtuar ndihmë emergjente me vlerë 100 milionë juanë (rreth 14.7 milionë dollarë) për të mbështetur Venezuelën pas tërmetit shkatërrues, duke ofruar gjithashtu imazhe satelitore dhe mbështetje teknike për operacionet e shpëtimit dhe rimëkëmbjes, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Guo Jiakun u tha gazetarëve në Pekin se ndihma do të përfshijë furnizime emergjente dhe do të dorëzohet në Venezuelë në ditët në vijim. Numri i viktimave nga dy tërmete të fuqishme që goditën Venezuelën u rrit në 1.450 të dielën, me 3.150 të plagosur dhe 12.721 të tjerë të zhvendosur ose të prekur ndryshe nga katastrofa.
Sipas Shërbimit Gjeologjik të SHBA-së, dy tërmete me magnitudë 7.2 ballë dhe 7.5 ballë goditën vendin e Amerikës së Jugut javën e kaluar të mërkurën, 39 sekonda larg njëri-tjetrit. “Bazuar në ndihmën që kemi ofruar, ne do të donim të ofronim ndihmë materiale emergjente me vlerë 100 milionë RMB”, tha Guo duke shtuar se “Do të përdoret si përgjigje ndaj tërmetit, por edhe për rindërtimin pas tërmetit”.
Paketa synon të mbështesë si nevojat e menjëhershme humanitare ashtu edhe përpjekjet afatgjata të rindërtimit në zonat e prekura nga tërmeti. Kina ka siguruar gjithashtu imazhe satelitore të zonës së fatkeqësisë për të ndihmuar autoritetet venezueliane në vlerësimin e dëmeve, koordinimin e operacioneve të shpëtimit dhe planifikimin e përpjekjeve të ndihmës.
Përveç ndihmës qeveritare, kompanitë kineze që operojnë në Venezuelë dhe shoqatat që përfaqësojnë komunitetin kinez jashtë vendit kanë kontribuar vullnetarisht me makineri dhe furnizime mjekësore të nevojshme urgjentisht, tha Guo.
Ata kanë organizuar ekipe shpëtimi për të ndihmuar ndihmësit lokalë të emergjencave në kërkimin e të mbijetuarve në zonat e prekura. Tërmeti gjithashtu shkaktoi dëme të gjera në disa pjesë të Venezuelës, duke nxitur përpjekjet e ndihmës nga autoritetet kombëtare dhe partnerët ndërkombëtarë.