Forcat izraelite kryejnë bastisje të re në Quneitra të Sirisë jugore

Forcat izraelite bastisën sot fshatin Breqa në provincën jugore Quneitra të Sirisë, duke shënuar një tjetër shkelje të sovranitetit të vendit, transmeton Anadolu.
Televizioni sirian Al-Ikhbariah tha se forcat izraelite hynë me forcë në një shtëpi dhe e kontrolluan atë gjatë bastisjes. Incidenti ishte i fundit në një seri bastisjesh dhe bombardimesh izraelite në Quneitra ditët e fundit.
Të dielën, Al-Ikhbariah tha se forcat izraelite qëlluan me një predhë artilerie në periferi të fshatit Samadaniya Lindore, në zonat rurale qendrore të Quneitras. Një ditë më herët, forcat izraelite qëlluan gjashtë predha artilerie në periferi të vendbanimit Al-Rafid në jug të Quneitras.
Një forcë prej pesë automjetesh ushtarake izraelite bastisi gjithashtu zonën përreth vendbanimit para se të tërhiqej, ndërsa nuk u raportuan arrestime.
Vetë Breqa ka qenë dëshmitare e bastisjeve të përsëritura izraelite muajt e fundit, përfshirë një më 31 korrik, kur një forcë prej tre automjetesh ushtarake hyri në fshat, ngriti një pikë kontrolli dhe kontrolloi kalimtarët, ndërsa nuk u raportuan arrestime.
Zonat në jug të Sirisë janë përballur me bastisje dhe sulme pothuajse të përditshme izraelite, veçanërisht në provincat Quneitra dhe Daraa, përfshirë bastisje në shtëpi, kontrolle, arrestime dhe ngritje të pikave të kontrollit ushtarak.
Izraeli ka pushtuar pjesën më të madhe të Lartësive të Golanit të Sirisë që nga viti 1967. Pas rënies së regjimit të Bashar al-Assadit më 8 dhjetor 2024, Izraeli njoftoi për shembjen e Marrëveshjes së Ndarjes së Forcave të vitit 1974 dhe pushtoi zonën tampon të Sirisë dhe zona të tjera, përfshirë pjesën siriane të malit Hermon (Jabal al-Sheikh).
Më 26 korrik, presidenti sirian Ahmad al-Sharaa tha se vendi i tij po punonte, me pjesëmarrjen e shteteve të tjera, për të arritur marrëveshje sigurie me Izraelin, duke shtuar se suksesi i saj do t’i hapte rrugën e një paqeje gjithëpërfshirëse, pa hequr dorë nga pretendimi legjitim i Sirisë mbi Golanin e pushtuar.